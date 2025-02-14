Три миллиона для мошенников, юная скалолазка, травма в тагильском автобусе и снегопад

Posted 14 февраля, 16:46
Published 14 февраля, 16:46
Modified 14 февраля, 16:48
Updated 14 февраля, 16:48
21-летний житель Челябинска получил шесть лет колонии за обман пенсионеров в Нижнем Тагиле. В конце 2023 года он начал сотрудничать с мошенниками, которые звонили пожилым, притворялись родственниками и выманивали деньги, рассказывая о мнимых ДТП. Молодой человек приезжал за деньгами, оставлял себе часть и отправлял остальное подельникам. Суд признал его виновным в шести эпизодах мошенничества.
Восьмиклассница из Нижнего Тагила Анастасия Попова завоевала золото на Первенстве УрФО по скалолазанию. Соревнования прошли в Екатеринбурге 12 и 13 февраля. Настя, выступавшая в категории девушек 14-15 лет, лучше всех преодолела 15-метровую трассу. Она тренируется в спортшколе «Старт».
В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет инцидент в автобусе №46, в котором девочка получила травму — ей зажало руку в дверях. По словам перевозчика, пассажирка пыталась войти, когда двери уже закрывались. В компании извинились и напомнили об осторожности. Прокуратура выясняет детали и примет меры после расследования.
В двухэтажном доме на улице Огнеупорной в Нижнем Тагиле 7 февраля 2025 года отключили отопление из-за прорыва труб. Дом остался без УК с конца 2024 года, так как старый договор не продлили из-за долгов. Сейчас жильцы сами занимаются обслуживанием. После аварии течи временно устранили, но в подвале осталась вода, из-за чего в квартирах сыро и холодно. Жильцы намерены провести экспертизу, чтобы дом признали аварийным.
С 16 февраля в Свердловской области ожидаются снегопады, особенно сильные в северных районах и в горах. На юге и востоке региона станет теплее — до -2 градусов. 17 февраля начнутся порывистые ветра и обильные снегопады. К вечеру температура резко упадет до -23 градусов. Морозы продлятся до 21 февраля.