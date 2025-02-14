Три миллиона для мошенников, юная скалолазка, травма в тагильском автобусе и снегопад

В двухэтажном доме на улице Огнеупорной в Нижнем Тагиле 7 февраля 2025 года отключили отопление из-за прорыва труб. Дом остался без УК с конца 2024 года, так как старый договор не продлили из-за долгов. Сейчас жильцы сами занимаются обслуживанием. После аварии течи временно устранили, но в подвале осталась вода, из-за чего в квартирах сыро и холодно. Жильцы намерены провести экспертизу, чтобы дом признали аварийным.