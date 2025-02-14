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Posted 14 февраля, 16:46

Published 14 февраля, 16:46

Modified 14 февраля, 16:48

Updated 14 февраля, 16:48

Три миллиона для мошенников, юная скалолазка, травма в тагильском автобусе и снегопад

Три миллиона для мошенников, юная скалолазка, травма в тагильском автобусе и снегопад

14 февраля 2025, 16:46
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильские пенсионеры отдали мошенникам 3 млн рублей. Юная скалолазка выиграла Первенство УрФО. На городском маршруте №46 начались проверки после травмы школьницы. В одном из домов Тагила уже неделю нет отопления. В Свердловскую область идут снегопады. Итоги за 14 февраля.

21-летний житель Челябинска получил шесть лет колонии за обман пенсионеров в Нижнем Тагиле. В конце 2023 года он начал сотрудничать с мошенниками, которые звонили пожилым, притворялись родственниками и выманивали деньги, рассказывая о мнимых ДТП. Молодой человек приезжал за деньгами, оставлял себе часть и отправлял остальное подельникам. Суд признал его виновным в шести эпизодах мошенничества.

Более 3 миллионов отдали пенсионеры Нижнего Тагила за «попавших в ДТП родственников»
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Восьмиклассница из Нижнего Тагила Анастасия Попова завоевала золото на Первенстве УрФО по скалолазанию. Соревнования прошли в Екатеринбурге 12 и 13 февраля. Настя, выступавшая в категории девушек 14-15 лет, лучше всех преодолела 15-метровую трассу. Она тренируется в спортшколе «Старт».

Юная скалолазка из Нижнего Тагила завоевала победу на Первенстве УрФО
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В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет инцидент в автобусе №46, в котором девочка получила травму — ей зажало руку в дверях. По словам перевозчика, пассажирка пыталась войти, когда двери уже закрывались. В компании извинились и напомнили об осторожности. Прокуратура выясняет детали и примет меры после расследования.

Проверки начались в Нижнем Тагиле после травмирования школьницы в 46-м автобусе
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В двухэтажном доме на улице Огнеупорной в Нижнем Тагиле 7 февраля 2025 года отключили отопление из-за прорыва труб. Дом остался без УК с конца 2024 года, так как старый договор не продлили из-за долгов. Сейчас жильцы сами занимаются обслуживанием. После аварии течи временно устранили, но в подвале осталась вода, из-за чего в квартирах сыро и холодно. Жильцы намерены провести экспертизу, чтобы дом признали аварийным.

Жители дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле почти неделю живут без отопления
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С 16 февраля в Свердловской области ожидаются снегопады, особенно сильные в северных районах и в горах. На юге и востоке региона станет теплее — до -2 градусов. 17 февраля начнутся порывистые ветра и обильные снегопады. К вечеру температура резко упадет до -23 градусов. Морозы продлятся до 21 февраля.

Снегопады надвигаются на Свердловскую область
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