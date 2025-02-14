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Posted 14 февраля, 08:03

Published 14 февраля, 08:03

Modified 14 февраля, 08:05

Updated 14 февраля, 08:05

В Японии продают УАЗ «Буханку» за 4 миллиона рублей

УАЗ «Буханка» за 4 миллиона рублей продается в Японии

14 февраля 2025, 08:03
Фото: avtonovostidnya.ru.

В Японии продают УАЗ «Буханку» за 4 миллиона рублей

«Буханки», которые продаются в Японии, практически не отличаются от эксплуатируемых в России. Разница возможна лишь во внутреннем тюнинге — УАЗ часто используют именно в качестве микроавтобуса.

УАЗ «Буханка» — один из немногих автомобилей в Японии с левым рулем, а переделывать на правый дорого. При этом состояние, как обещает владелец, отличное. Пробег всего 13 тысяч километров.

Не вижу ни одного скола, ни одной царапины. Оценка по аукционнику — 4,5. Это идеально. Год выпуска 2020-й. Ценник, конечно, запредельный. Специально цены на новый УАЗ посмотрел, стартуют от 1 миллиона 140 тысяч рублей, — пояснил редакции TagilCity.ru потенциальный покупатель.
Фото: АВТОЗАКАЗ.РУ

Ценник на самом аукционе — 4 миллиона 80 тысяч йен. На наши деньги — около 2 миллионов 400 тысяч рублей. Однако с учетом дополнительных трат (таможенного платежа, утилизационного сбора) сумма увеличится до 4 миллионов 250 тысяч рублей.

Как ни странно, подобные варианты встречаются на торгах. Финансовые затраты, конечно, сомнительны. Но вернуть авто на Родину — дело хорошее. Можно испытать моральное удовлетворение, — рассказали в компании, занимающейся покупкой транспорта за рубежом.

Стоит отметить, что автомобили объемом двигателя свыше 1,8 литров запретили к доставке из Японии в Россию в рамках санкций. Мотор УАЗ «Буханки» — 2,7 литра, поэтому придется поискать обходные пути для покупки этого варианта.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Россия#Санкции#Япония#УАЗ#Аукцион#Машина#Продажа#Продажа авто#Екатеринбург#УАЗик#Покупка машины
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