УАЗ «Буханка» за 4 миллиона рублей продается в Японии

Posted 14 февраля, 08:03
Published 14 февраля, 08:03
Modified 14 февраля, 08:05
Updated 14 февраля, 08:05
УАЗ «Буханка» — один из немногих автомобилей в Японии с левым рулем, а переделывать на правый дорого. При этом состояние, как обещает владелец, отличное. Пробег всего 13 тысяч километров.
Не вижу ни одного скола, ни одной царапины. Оценка по аукционнику — 4,5. Это идеально. Год выпуска 2020-й. Ценник, конечно, запредельный. Специально цены на новый УАЗ посмотрел, стартуют от 1 миллиона 140 тысяч рублей, — пояснил редакции TagilCity.ru потенциальный покупатель.
Ценник на самом аукционе — 4 миллиона 80 тысяч йен. На наши деньги — около 2 миллионов 400 тысяч рублей. Однако с учетом дополнительных трат (таможенного платежа, утилизационного сбора) сумма увеличится до 4 миллионов 250 тысяч рублей.
Как ни странно, подобные варианты встречаются на торгах. Финансовые затраты, конечно, сомнительны. Но вернуть авто на Родину — дело хорошее. Можно испытать моральное удовлетворение, — рассказали в компании, занимающейся покупкой транспорта за рубежом.
Стоит отметить, что автомобили объемом двигателя свыше 1,8 литров запретили к доставке из Японии в Россию в рамках санкций. Мотор УАЗ «Буханки» — 2,7 литра, поэтому придется поискать обходные пути для покупки этого варианта.