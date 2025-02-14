УАЗ «Буханка» за 4 миллиона рублей продается в Японии

Ценник на самом аукционе — 4 миллиона 80 тысяч йен. На наши деньги — около 2 миллионов 400 тысяч рублей. Однако с учетом дополнительных трат (таможенного платежа, утилизационного сбора) сумма увеличится до 4 миллионов 250 тысяч рублей.