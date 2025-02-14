Уральский байкер будет содержать семью нелегала по решению суда

Posted 14 февраля, 09:51
Published 14 февраля, 09:51
Modified 14 февраля, 09:53
Updated 14 февраля, 09:53
12 января в Кировском районном суде Екатеринбурга прошло судебное заседание, на котором судья Владислав Темников вынес решение в пользу семьи погибшего нелегала. Теперь байкер обязан выплатить жене и четырем дочерям уроженца Киргизии 170 тысяч рублей морального ущерба, а также ежемесячно выплачивать 20 тысяч рублей на всех детей до их 18-летия. Помимо этого семья погибшего нелегального мигранта получит полмиллиона рублей от страховой компании: на заседании выяснилось, что у байкера не было полиса ОСАГО.
Напомним, смертельное ДТП случилось еще в сентябре 2023 года. На видеозаписи с места можно увидеть, как пешеход кидается под колеса мотоцикла. Уголовное дело на тот момент заведено не было, поскольку следователи не усмотрели вины байкера, однако позже жена киргиза подала в суд на екатеринбуржца.
В суде защита мотоциклиста, пишет е1, настаивала на том, что в этих обстоятельствах водитель никак не мог затормозить, ведь времени на реакцию у него не было. Более того, будучи нелегальным мигрантом, погибший киргиз вообще не должен был находиться в России.
Однако в судебной практике не принято связывать административную ответственность (за нарушение миграционного законодательства) и гражданско-правовую ответственность. Практикующий судебный юрист Юрий Митин пояснил редакции TagilCity.ru, что такие дела судья рассматривает из принципа социальной справедливости и из принципа возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности.
Сам факт нарушения миграционного законодательства РФ не лишает мигранта и его семью права на защиту их законных интересов и компенсацию вреда, причиненного их жизни и здоровью. Это ключевой момент. То есть, нарушение миграционного режима — это одно, а право на возмещение вреда — это совсем другое, — отметил в беседе юрист Юрий Митин.
Право на возмещение вреда, в том числе в связи со смертью кормильца, гарантировано статьей 1100 Гражданского кодекса РФ, на которую ссылаются юристы семьи погибшего. Эта статья устанавливает ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности (в данном случае, мотоцикл), независимо от вины владельца. То есть, даже если байкер не виноват в ДТП, он все равно несет ответственность за последствия, если его транспортное средство стало причиной смерти человека.
Юрист приводит примеры, когда подобные дела заканчивались назначением компенсации вреда, причиненного источником повышенной опасности. Компенсации выплачивались семьям погибших пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Компенсации присуждались семьям погибших рабочих, пострадавших на производстве, даже если были выявлены нарушения правил техники безопасности со стороны самих погибших. Существуют прецеденты, когда компенсации выплачивались иностранным гражданам, пострадавшим в ДТП или на производстве, уверяет Юрий Митин.
Да, подобные прецеденты, к сожалению, не являются единичными. Судебная практика по компенсации вреда, причиненного источниками повышенной опасности, достаточно обширна. Были случаи, когда суды удовлетворяли требования родственников погибших, даже если погибшие были виновны в ДТП, или имели статус иностранного гражданина, нарушившего закон, - пояснил редакции TagilCity.ru эксперт.
Защитник мотоциклиста намерен обжаловать приговор, на это есть месяц. Дело будут рассматривать в вышестоящей инстанции. По мнению нашего собеседника — юриста с большим опытом судебной работы, при изменении решения суд может еще раз учесть степень вины мигранта, материальное положение байкера и соблюдение им ПДД.
Суд может учесть, что погибший мигрант нарушил ПДД и сам спровоцировал ДТП, и в этом случае размер компенсации может быть уменьшен. уд также может учесть материальное положение байкера, чтобы определить размер компенсации. В отдельных случаях, если материальное положение байкера очень тяжелое, то суд может снизить размер компенсации. Важно грамотно выстроить правовую позицию, ссылаясь на соответствующие статьи законов и судебную практику, — отметил Юрий Митин.