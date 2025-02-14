Уральский байкер будет содержать семью нелегала по решению суда

Право на возмещение вреда, в том числе в связи со смертью кормильца, гарантировано статьей 1100 Гражданского кодекса РФ, на которую ссылаются юристы семьи погибшего. Эта статья устанавливает ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности (в данном случае, мотоцикл), независимо от вины владельца. То есть, даже если байкер не виноват в ДТП, он все равно несет ответственность за последствия, если его транспортное средство стало причиной смерти человека.