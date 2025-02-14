В Екатеринбурге 40% детей мигрантов плохо знают русский язык

Posted 14 февраля, 13:31
Published 14 февраля, 13:31
Modified 14 февраля, 13:33
Updated 14 февраля, 13:33
Павел Креков, замгубернатора Свердловской области, рассказал, что в школах столицы Среднего Урала около 40% детей мигрантов испытывают трудности с русским языком. Это составляет примерно 2% от общего числа учащихся.
Вице-губернатор отметил это в связи с новым законом о проверке знания русского языка у детей без гражданства РФ, пишет telegram-канал «4 Канал».
Креков также поддержал идею вернуть школьные дискотеки.