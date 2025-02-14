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Posted 14 февраля, 13:31

Published 14 февраля, 13:31

Modified 14 февраля, 13:33

Updated 14 февраля, 13:33

В Екатеринбурге 40% детей мигрантов плохо знают русский язык

В Екатеринбурге 40% детей мигрантов плохо знают русский язык

14 февраля 2025, 13:31
Фото: 1MI.
Почти половина детей мигрантов, проживающих в Свердловской области, плохо говорят и понимают на русском языке.

Павел Креков, замгубернатора Свердловской области, рассказал, что в школах столицы Среднего Урала около 40% детей мигрантов испытывают трудности с русским языком. Это составляет примерно 2% от общего числа учащихся.

Вице-губернатор отметил это в связи с новым законом о проверке знания русского языка у детей без гражданства РФ, пишет telegram-канал «4 Канал».

Креков также поддержал идею вернуть школьные дискотеки.

Ранее сообщалось, что Мерзлякова предложила учить детей мигрантов в школах на год дольше.

Стала известна дата начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Русский язык#Трудовые мигранты#Екатеринбург
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