В Екатеринбурге пенсионерке выплатят 200 тысяч за наезд инкассаторской машины

Инцидент произошел в конце июня 2023 года на улице Краснолесья. Водитель, сдавая задним ходом по тротуару, сбил женщину, причинив ей травмы средней тяжести. Прокуратура поддержала иск пострадавшей, и суд удовлетворил его, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.