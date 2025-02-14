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Posted 14 февраля, 08:13

Published 14 февраля, 08:13

Modified 14 февраля, 08:15

Updated 14 февраля, 08:15

В Екатеринбурге пенсионерке выплатят 200 тысяч за наезд инкассаторской машины

В Екатеринбурге пенсионерке выплатят 200 тысяч за наезд инкассаторской машины

14 февраля 2025, 08:13
Фото: 1MI.
Екатеринбурженка попала под колеса инкассаторской машины.

Суд взыскал 200 000 рублей компенсации морального и физического ущерба с водителя инкассаторской машины, наехавшего на пенсионерку в Екатеринбурге.

Инцидент произошел в конце июня 2023 года на улице Краснолесья. Водитель, сдавая задним ходом по тротуару, сбил женщину, причинив ей травмы средней тяжести. Прокуратура поддержала иск пострадавшей, и суд удовлетворил его, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Краснотурьинске автобус сбил женщину на пешеходном переходе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Екатеринбург#Инцидент
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