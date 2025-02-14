В Екатеринбурге пенсионерке выплатят 200 тысяч за наезд инкассаторской машины

Posted 14 февраля, 08:13
Published 14 февраля, 08:13
Modified 14 февраля, 08:15
Updated 14 февраля, 08:15
Суд взыскал 200 000 рублей компенсации морального и физического ущерба с водителя инкассаторской машины, наехавшего на пенсионерку в Екатеринбурге.
Инцидент произошел в конце июня 2023 года на улице Краснолесья. Водитель, сдавая задним ходом по тротуару, сбил женщину, причинив ей травмы средней тяжести. Прокуратура поддержала иск пострадавшей, и суд удовлетворил его, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Краснотурьинске автобус сбил женщину на пешеходном переходе.