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Posted 14 февраля, 08:26

Published 14 февраля, 08:26

Modified 14 февраля, 08:27

Updated 14 февраля, 08:27

В Екатеринбурге у школьника украли подаренные на День рождения деньги

В Екатеринбурге у школьника украли подаренные на День рождения деньги

14 февраля 2025, 08:26
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге у школьника в День рождения в кафе украли деньги, которые подарили ему родственники. 12-летний мальчик собирался положить их в копилку, чтобы накопить на ноутбук.

Инцидент случился 13 февраля в Pizza Mia на Ленина, 62/2. Туда школьник пришел со своей семьей после квеста, где и состоялся праздник. В куртке у ребенка лежали два конверта. В какой-то момент гости решили сесть за другой стол. Когда они переносили вещи, конверты выпали из куртки.

Рядом сидели два молодых человека. Они это заметили и решили забрать конверты себе. В общей сложности сумма ущерба составила 7 тысяч рублей, рассказала мама мальчика.

На кадрах с камер наблюдения видно, что один из молодых людей сначала поднял конверт, но затем вернул его обратно, так как заметил одного из посетителей. После он убедился, что его никто не видит и забрал находку, пишет Е1.

Родные школьника обратились в полицию. Там заявили, что уже проводят проверку по данному инциденту.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Полиция#Деньги#Кража#Екатеринбург
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