В Екатеринбурге у школьника украли подаренные на День рождения деньги

Posted 14 февраля, 08:26
Published 14 февраля, 08:26
Modified 14 февраля, 08:27
Updated 14 февраля, 08:27
Инцидент случился 13 февраля в Pizza Mia на Ленина, 62/2. Туда школьник пришел со своей семьей после квеста, где и состоялся праздник. В куртке у ребенка лежали два конверта. В какой-то момент гости решили сесть за другой стол. Когда они переносили вещи, конверты выпали из куртки.
Рядом сидели два молодых человека. Они это заметили и решили забрать конверты себе. В общей сложности сумма ущерба составила 7 тысяч рублей, рассказала мама мальчика.
На кадрах с камер наблюдения видно, что один из молодых людей сначала поднял конверт, но затем вернул его обратно, так как заметил одного из посетителей. После он убедился, что его никто не видит и забрал находку, пишет Е1.
Родные школьника обратились в полицию. Там заявили, что уже проводят проверку по данному инциденту.
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