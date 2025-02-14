В Нижнем Тагиле мыши атаковали дом на улице Пылаева

Posted 14 февраля, 13:54
Published 14 февраля, 13:54
Modified 14 февраля, 13:56
Updated 14 февраля, 13:56
Недавно Роспотребнадзор организовал проверку одного из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле. Поводом послужили жалобы от местных жителей на нашествие грызунов. Дом расположен по улице Константина Пылаева, 22.
Оказалось, что обслуживание данного дома осуществляется УК «Тагилстрой». Несмотря на неоднократные обращения со стороны жильцов, управляющая компания никак не реагировала на сложившуюся ситуацию.
На наши звонки сотрудники УК лишь хамят, а мер никаких не принимают! Результата ноль! Мыши то там, то тут постоянно что-то грызут и шуршат. У меня двое маленьких детей. У соседей детки! Ну как бы и самим нам такое соседство. Скажете, мол, не стоит ждать действий от УК? Мы боремся всеми доступными способами. Эффекта, увы, нет, — написала в соцсетях одна из жительница дома.
По итогам проверки были найдены нарушения санитарных норм. Перед управляющей компанией поставили задачу незамедлительно организовать мероприятия по дератизации, то есть уничтожению грызунов. Также был установлен обязательный порядок проведения ежедневной влажной уборки всех помещений дома.
Месяц назад, 16 января, жильцы дома написали в редакцию TagilCity.ru с жалобами на бездействие управляющей компании «Тагилстрой».