Posted 14 февраля, 12:22
Published 14 февраля, 12:22
Modified 14 февраля, 12:25
Updated 14 февраля, 12:25
Роскачество провело исследование более 40популярных брендов докторской колбасы. Основная задача экспертов заключалась в том, чтобы найти колбасу:
По результатам лабораторных тестов звание лучшей колбасы для салата оливье получила марка «Вязанка». Эта докторская колбаса полностью соответствует строгим стандартам качества: в ней отсутствуют красители, химические консерванты и избыточное содержание фосфатов. Приятным бонусом оказалось то, что цена этого продукта остается доступной.
Еще одной достойной упоминания стала марка «Окраина». Она также прошла строгую проверку Роскачества, получила высокие оценки экспертов.