В Союзе потребителей РФ рассказали, зачем нужен список социально значимых товаров

Перечень социально значимых товаров — один из инструментов контроля со стороны правительства над ценами. Это позволяет вмешиваться в ценообразование в тех случаях, когда производители необоснованно их завышают и способствуют увеличению недовольств среди потребителей.

Недавно депутаты выступили за включение в список детского питания. Общественная служба новостей обратилась к председателю Союза потребителей России Алексею Койтову, чтобы выяснить, есть ли сложности с расширением списка социально значимых товаров и какие условия должны соблюдаться, чтобы это сделать. «Перечень товаров определяет правительство. И он, скажем, не перечень именно тех товаров, которые являются социально значимыми, а тех, в отношении которых правительство может принимать определенные меры. Сейчас детского питания там нет. Соответственно, инициатива в том, чтобы включить детское питание, чтобы можно было устанавливать регулировочные цены. Я в этом не вижу никаких проблем. Но для этого нужно какое-то обоснование. Например, чтобы наблюдался значительный рост цен по стране или в отдельных регионах», — начинает беседу Алексей Койтов. Глава Союза потребителей России отметил, что невозможно просто так регулировать цены, а для включения продукта в список социально значимых товаров должно быть четкое обоснование. «Включение [товаров] в перечень проблемой не является, а вот в случае каких-то резонансных ситуаций, это поможет оперативно среагировать» «Наверное, все-таки это предложение [включить в список детское питание] тоже чем-то обосновано. Я надеюсь, что была проведена аналитика и сравнение цен за последний год», — передает специалист. Алексей Койтов пояснил, что если товар находится в списке социально значимых, то на него могут устанавливать предельные цены. И производители таких товаров должны реагировать. «Надо вводить не мораторий на повышение цен, а устанавливать предельную цену. Это не заморозка цен как таковая, а предел. Его могут не достигать, а устанавливать цену ниже. Производители обязаны реагировать. Это происходит, когда ФАС выявляет признаки нездорового повышения цен. То есть, когда производитель, торговая сеть предоставляют объективные данные о том, что объективно выросли накладные расходы, себестоимость, то вряд ли ФАС будет рекомендовать ограничить эти цены. Это экономически будет бессмысленно», — подводит итоги собеседник издания.