В Свердловской области мошенники начали использовать новую схему

Posted 14 февраля, 09:00
Published 14 февраля, 09:00
Modified 14 февраля, 09:02
Updated 14 февраля, 09:02
Мошенники сообщают, что проводят сбор данных о сотрудниках больницы и просят навести смартфон на QR-код.
В Минздраве предупредили, что это мошенники и ни в коем случае нельзя по ним переходить по ссылке. Об этом уже оповестили все отделы кадров региона, рассказали в ведомстве.
Жителям Среднего Урала напомнили о необходимости быть внимательными и не переходить по неизвестным ссылкам в электронных письмах.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области у многодетной матери мошенники украли 570 тысяч рублей.