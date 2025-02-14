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Posted 14 февраля, 09:00

Published 14 февраля, 09:00

Modified 14 февраля, 09:02

Updated 14 февраля, 09:02

В Свердловской области мошенники начали использовать новую схему

В Свердловской области мошенники начали использовать новую схему

14 февраля 2025, 09:00
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловские лечебные учреждения приходят рассылки с опасными куар-кодами.

Мошенники сообщают, что проводят сбор данных о сотрудниках больницы и просят навести смартфон на QR-код.

В Минздраве предупредили, что это мошенники и ни в коем случае нельзя по ним переходить по ссылке. Об этом уже оповестили все отделы кадров региона, рассказали в ведомстве.

Жителям Среднего Урала напомнили о необходимости быть внимательными и не переходить по неизвестным ссылкам в электронных письмах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области у многодетной матери мошенники украли 570 тысяч рублей.

Пенсионерка в Нижнем Тагиле отдала мошенникам более 250 тысяч рублей
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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