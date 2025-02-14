В Свердловской области стал ниже уровень дефицита врачей

Posted 14 февраля, 09:55
Published 14 февраля, 09:55
Modified 14 февраля, 09:57
Updated 14 февраля, 09:57
Сейчас в регионе не хватает примерно 450-500 врачей. Серьезной остается ситуация с нехваткой кардиологов, рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время пресс-конференции.
В области сейчас существуют меры поддержки для студентов медицинских средних и высших учебных учреждений. Среди них много обучающихся по целевому направлению. Также проблему с нехваткой специалистов решают с помощью эффективной работы частных клиник.
Напомним, в Свердловской области на конец 2024 года сохранилась нехватка сотрудников в разных сферах труда.