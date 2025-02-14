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Posted 14 февраля, 09:55

Published 14 февраля, 09:55

Modified 14 февраля, 09:57

Updated 14 февраля, 09:57

В Свердловской области стал ниже уровень дефицита врачей

В Свердловской области стал ниже уровень дефицита врачей

14 февраля 2025, 09:55
Фото: 1MI.
Нехватка врачей в медицинских учреждениях Свердловской области стала ниже на 15% в 2024 году.

Сейчас в регионе не хватает примерно 450-500 врачей. Серьезной остается ситуация с нехваткой кардиологов, рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время пресс-конференции.

В области сейчас существуют меры поддержки для студентов медицинских средних и высших учебных учреждений. Среди них много обучающихся по целевому направлению. Также проблему с нехваткой специалистов решают с помощью эффективной работы частных клиник.

Напомним, в Свердловской области на конец 2024 года сохранилась нехватка сотрудников в разных сферах труда.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Статистика#Врачи#Специалисты#Екатеринбург#Дефицит кадров
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