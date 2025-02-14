Власти Кузбасса сообщили о частичном решении проблемы с сортовым углем

Posted 14 февраля, 07:24
Published 14 февраля, 07:24
Modified 14 февраля, 07:25
Updated 14 февраля, 07:25
Власти Кузбасса проводят переговоры с угольными компаниями, чтобы договориться о поставках сортового угля для населения. Об этом сообщили в правительстве региона 13 февраля.
Ранее за поставки полностью отвечала компания «КТК». Однако сейчас, ссылаясь на угольный кризис, она запросила из областного бюджета в два раза большую доплату за льготное топливо: 3 млрд рублей вместо 1,5 млрд рублей. Однако, как отметил в своем Telegram-канале губернатор Илья Середюк, у бюджета нет возможности заплатить дополнительные деньги, пишет VSE42.RU.
Власти региона обратились к другим угольным компаниям. «СДС-Уголь» обязалась произвести 70 000 тонн сортового угля. Поставки начнутся с марта.
— Сейчас ведем переговоры и с другими угольщиками, — сообщил глава Кемеровской области.