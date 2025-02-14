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Posted 14 февраля, 07:24

Published 14 февраля, 07:24

Modified 14 февраля, 07:25

Updated 14 февраля, 07:25

Власти Кузбасса сообщили о частичном решении проблемы с сортовым углем

14 февраля 2025, 07:24
Власти Кемеровской области нашли 70 000 тонн сортового угля для населения, но нужно больше.

Власти Кузбасса проводят переговоры с угольными компаниями, чтобы договориться о поставках сортового угля для населения. Об этом сообщили в правительстве региона 13 февраля.

Ранее за поставки полностью отвечала компания «КТК». Однако сейчас, ссылаясь на угольный кризис, она запросила из областного бюджета в два раза большую доплату за льготное топливо: 3 млрд рублей вместо 1,5 млрд рублей. Однако, как отметил в своем Telegram-канале губернатор Илья Середюк, у бюджета нет возможности заплатить дополнительные деньги, пишет VSE42.RU.

Власти региона обратились к другим угольным компаниям. «СДС-Уголь» обязалась произвести 70 000 тонн сортового угля. Поставки начнутся с марта.

— Сейчас ведем переговоры и с другими угольщиками, — сообщил глава Кемеровской области.

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