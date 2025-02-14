Власти Кузбасса сообщили о частичном решении проблемы с сортовым углем

Ранее за поставки полностью отвечала компания «КТК». Однако сейчас, ссылаясь на угольный кризис, она запросила из областного бюджета в два раза большую доплату за льготное топливо: 3 млрд рублей вместо 1,5 млрд рублей. Однако, как отметил в своем Telegram-канале губернатор Илья Середюк, у бюджета нет возможности заплатить дополнительные деньги, пишет VSE42.RU.