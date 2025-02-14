Водоканал получил предостережение за отсутствие холодной воды в Нижнем Тагиле

Posted 14 февраля, 08:08
Published 14 февраля, 08:08
Modified 14 февраля, 08:10
Updated 14 февраля, 08:10
В конце декабря 2024 года в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области поступило обращение, в котором жители многоквартирных домов по улице Сибирская, дома 71 и 73, жаловались, что столкнулись с проблемой. Суть проблемы заключалась в недостаточном давлении холодной воды.
Ответственным за обеспечение подачи холодной воды является ООО «Водоканал-НТ». Именно он обязан поддерживать давление воды на уровне, достаточном для комфортного использования жителями своих квартир. Однако, судя по поступившим жалобам, компания не выполнила свои обязательства, за что и получила предостережение.
Важно отметить, что в соответствии с законодательством, исполнителем коммунальных услуг может быть объявлен предостережение в тех случаях, когда имеются признаки нарушений обязательных требований, но нет подтверждений того, что эти нарушения уже привели к ущербу охраняемым законом интересам. Таким образом, даже угроза возможного ущерба достаточно серьезная причина для вмешательства контролирующих органов.
Жители Нижнего Тагила могут обратиться в областной Департамент жилстройнадзора в случае, если коммунальщики не хотят выполнять свои обязанности.