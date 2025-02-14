Водоканал получил предостережение за отсутствие холодной воды в Нижнем Тагиле

Важно отметить, что в соответствии с законодательством, исполнителем коммунальных услуг может быть объявлен предостережение в тех случаях, когда имеются признаки нарушений обязательных требований, но нет подтверждений того, что эти нарушения уже привели к ущербу охраняемым законом интересам. Таким образом, даже угроза возможного ущерба достаточно серьезная причина для вмешательства контролирующих органов.