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Posted 14 февраля, 08:08

Published 14 февраля, 08:08

Modified 14 февраля, 08:10

Updated 14 февраля, 08:10

Водоканал получил предостережение за отсутствие холодной воды в Нижнем Тагиле

Водоканал получил предостережение за отсутствие холодной воды в Нижнем Тагиле

14 февраля 2025, 08:08
Фото: 1MI.
ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ» получил предостережение за нарушение правил предоставления коммунальных услуг. Жители двух многоквартирных домов в Нижнем Тагиле столкнулись с проблемой низкого давления холодной воды.

В конце декабря 2024 года в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области поступило обращение, в котором жители многоквартирных домов по улице Сибирская, дома 71 и 73, жаловались, что столкнулись с проблемой. Суть проблемы заключалась в недостаточном давлении холодной воды.

Ответственным за обеспечение подачи холодной воды является ООО «Водоканал-НТ». Именно он обязан поддерживать давление воды на уровне, достаточном для комфортного использования жителями своих квартир. Однако, судя по поступившим жалобам, компания не выполнила свои обязательства, за что и получила предостережение.

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Важно отметить, что в соответствии с законодательством, исполнителем коммунальных услуг может быть объявлен предостережение в тех случаях, когда имеются признаки нарушений обязательных требований, но нет подтверждений того, что эти нарушения уже привели к ущербу охраняемым законом интересам. Таким образом, даже угроза возможного ущерба достаточно серьезная причина для вмешательства контролирующих органов.

Жители Нижнего Тагила могут обратиться в областной Департамент жилстройнадзора в случае, если коммунальщики не хотят выполнять свои обязанности.

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