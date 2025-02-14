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Posted 14 февраля, 07:41

Published 14 февраля, 07:41

Modified 14 февраля, 07:43

Updated 14 февраля, 07:43

В Каменске-Уральском в пожаре погибла женщина

Женщина погибла во время пожара в Каменске-Уральском

14 февраля 2025, 07:41
Фото: МЧС по Свердловской области.

В Каменске-Уральском в пожаре погибла женщина

Девять человек, в том числе один ребенок, были спасены из горящего дома в Каменске-Уральском. Еще одна женщина скончалась.

Пожар случился в ночь на 14 февраля на улице Парковая, 8, сообщает МЧС по Свердловской области.

Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Всех жильцов спасатели эвакуировали с помощью специальных устройств. В ликвидации пожара участие принимали семь человек личного состава и две единицы спецтехники.

В МЧС также сообщили, что в квартире отсутствовал пожарный извещатель. Если бы это устройство было установлено, то трагедии можно было бы избежать.

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Шевченко сгорел автомобиль.

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