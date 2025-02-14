Женщина погибла во время пожара в Каменске-Уральском

Posted 14 февраля, 07:41
Published 14 февраля, 07:41
Modified 14 февраля, 07:43
Updated 14 февраля, 07:43
Пожар случился в ночь на 14 февраля на улице Парковая, 8, сообщает МЧС по Свердловской области.
Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Всех жильцов спасатели эвакуировали с помощью специальных устройств. В ликвидации пожара участие принимали семь человек личного состава и две единицы спецтехники.
В МЧС также сообщили, что в квартире отсутствовал пожарный извещатель. Если бы это устройство было установлено, то трагедии можно было бы избежать.
Ранее в Нижнем Тагиле на улице Шевченко сгорел автомобиль.