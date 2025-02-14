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Posted 14 февраля, 06:39

Published 14 февраля, 06:39

Modified 14 февраля, 06:41

Updated 14 февраля, 06:41

Житель Екатеринбурга получил почти 10 лет за сбыт наркотиков через интернет

Житель Екатеринбурга получил почти 10 лет за сбыт наркотиков через интернет

14 февраля 2025, 06:39
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском осужден 31-летний житель Екатеринбурга за незаконный оборот наркотиков.

Суд установил, что мужчина сбывал гашиш через интернет. 27 ноября 2023 года он продал более 15 граммов наркотика, а на следующий день был задержан при попытке приобрести крупную партию гашиша весом более 198 граммов.

Несмотря на первоначальное признание вины, в суде мужчина заявил, что наркотики предназначались для личного употребления. Суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Его сообщник, покупавший наркотики для себя, ранее получил 360 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что информация о наркотике в виде розовых мишек в Нижнем Тагиле не подтвердилась.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Наркотики#Екатеринбург#Инцидент
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