Житель Екатеринбурга получил почти 10 лет за сбыт наркотиков через интернет

Posted 14 февраля, 06:39
Published 14 февраля, 06:39
Modified 14 февраля, 06:41
Updated 14 февраля, 06:41
Суд установил, что мужчина сбывал гашиш через интернет. 27 ноября 2023 года он продал более 15 граммов наркотика, а на следующий день был задержан при попытке приобрести крупную партию гашиша весом более 198 граммов.
Несмотря на первоначальное признание вины, в суде мужчина заявил, что наркотики предназначались для личного употребления. Суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам колонии строгого режима. Его сообщник, покупавший наркотики для себя, ранее получил 360 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что информация о наркотике в виде розовых мишек в Нижнем Тагиле не подтвердилась.