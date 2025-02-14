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Posted 14 февраля, 06:10

Published 14 февраля, 06:10

Modified 14 февраля, 06:11

Updated 14 февраля, 06:11

Житель Свердловской области устроил дебош в церкви и избил служительниц

Житель Свердловской области устроил дебош в церкви и избил служительниц

14 февраля 2025, 06:10
Фото: 1MI.
Житель Свердловской области ворвался в храм священномученика Сергия Подольского. Он избил служительниц и разгромил помещение.

Инцидент случился 13 февраля. Мужчина сначала поругался с женщинами в церковной лавке, а потом напал на них. Он был задержан по горячим следам, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Камера наблюдения записала момент происшествия. На кадрах видно, что после ссоры мужчина начал крушить мебель и убранство храма. В какой-то момент он из помещения, но затем вернулся вооруженным и напал на служительниц.

Как оказалось, в руках дебошира была пластиковая труба. Он нанес служительницам несколько ударов, а затем разбил на иконе стекло и порвал плакаты. Кроме всего прочего, нападавший украл из ящика с пожертвованиями все деньги.

Мужчина после задержания был доставлен в отделении полиции. Там выяснили, что это 35-летний житель Свердловской области. Пока по данному факту проводится проверка. После ее завершения будет принято решение.

Ранее в Екатеринбурге подростки устроили дебош в автобусе и разбили стекло.

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