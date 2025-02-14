Жители дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле почти неделю живут без отопления

Posted 14 февраля, 06:22
Published 14 февраля, 06:22
Modified 14 февраля, 06:24
Updated 14 февраля, 06:24
Жильцы дома пожаловались на то, что их постоянно топит из-за протекающих труб в подвале и кровли. Из 12 квартир пятеро жильцов имеют долги за коммунальные услуги, в связи с чем управляющая компания не стала продлевать договор, пишет ИА «Все новости».
По словам местных жителей, из-за нехватки денег на счете УК устраняли только экстренные ситуации. После того, как закончился контракт, дом находится на самообслуживании. После прорыва труб пришли слесаря и, прикрыв протечки, ушли. В подвале скопилась вода, а в квартирах стало холодно и сыро.
Из-за данных проблем у жильцов начались проблемы со здоровьем. Они хотят назначить независимую экспертизу, чтобы признать дом аварийным и их расселили.
Эксперт, которого они нашли, после предварительного осмотра сказал, что шанс признания дома аварийным есть. Однако окончательное решение примут после тщательной проверки.
Напомним, в Екатеринбурге жители ВИЗа остались без отопления из-за прорыва коммунальных сетей.