Жители дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле почти неделю живут без отопления

По словам местных жителей, из-за нехватки денег на счете УК устраняли только экстренные ситуации. После того, как закончился контракт, дом находится на самообслуживании. После прорыва труб пришли слесаря и, прикрыв протечки, ушли. В подвале скопилась вода, а в квартирах стало холодно и сыро.