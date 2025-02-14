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Posted 14 февраля, 06:22

Published 14 февраля, 06:22

Modified 14 февраля, 06:24

Updated 14 февраля, 06:24

Жители дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле почти неделю живут без отопления

Жители дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле почти неделю живут без отопления

14 февраля 2025, 06:22
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле в двухэтажном доме на Огнеупорной улице отключили отопление из-за дырявых труб, которые прорвало 7 февраля 2025 года. При этом ремонтом труб заниматься некому, так как дом остался без УК в конце 2024 года.

Жильцы дома пожаловались на то, что их постоянно топит из-за протекающих труб в подвале и кровли. Из 12 квартир пятеро жильцов имеют долги за коммунальные услуги, в связи с чем управляющая компания не стала продлевать договор, пишет ИА «Все новости».

По словам местных жителей, из-за нехватки денег на счете УК устраняли только экстренные ситуации. После того, как закончился контракт, дом находится на самообслуживании. После прорыва труб пришли слесаря и, прикрыв протечки, ушли. В подвале скопилась вода, а в квартирах стало холодно и сыро.

Из-за данных проблем у жильцов начались проблемы со здоровьем. Они хотят назначить независимую экспертизу, чтобы признать дом аварийным и их расселили.

Эксперт, которого они нашли, после предварительного осмотра сказал, что шанс признания дома аварийным есть. Однако окончательное решение примут после тщательной проверки.

Напомним, в Екатеринбурге жители ВИЗа остались без отопления из-за прорыва коммунальных сетей.

Жилой дом в Нижнем Тагиле остался без тепла из-за упрямого жильца
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