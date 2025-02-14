Жители дома в Новоуральске остались без газа из-за нескольких квартир

Posted 14 февраля, 06:55
Published 14 февраля, 06:55
Modified 14 февраля, 06:57
Updated 14 февраля, 06:57
По словам одной из местных жительниц, весь подъезд был отключен от газа из-за того, что некоторым жильцам были выданы предписания о том, чтобы заменить свои плиты, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Горожанка также отметила, что сроки возобновления газа сейчас неизвестны.
Напомним, в Екатеринбурге жители дома на улице Блюхера некоторое время были вынуждены жить без холодной воды из-за соседей, которые не пускали к себе сантехников, чтобы те ликвидировали проблему.