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Posted 14 февраля, 06:55

Published 14 февраля, 06:55

Modified 14 февраля, 06:57

Updated 14 февраля, 06:57

Жители дома в Новоуральске остались без газа из-за нескольких квартир

Жители дома в Новоуральске остались без газа из-за нескольких квартир

14 февраля 2025, 06:55
Фото: 1MI.
В Новоуральске один подъезд в доме на Комсомольской улице отключили от газа из-за некоторых жильцов.

По словам одной из местных жительниц, весь подъезд был отключен от газа из-за того, что некоторым жильцам были выданы предписания о том, чтобы заменить свои плиты, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Горожанка также отметила, что сроки возобновления газа сейчас неизвестны.

Напомним, в Екатеринбурге жители дома на улице Блюхера некоторое время были вынуждены жить без холодной воды из-за соседей, которые не пускали к себе сантехников, чтобы те ликвидировали проблему.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Новоуральск#Дом#ЧП#Жители#Бытовой газ#18+#Екатеринбург#Инцидент
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