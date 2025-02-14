Живущая в США эмигрантка приезжает в Екатеринбург за бесплатной медициной

Posted 14 февраля, 08:39
Published 14 февраля, 08:39
Modified 14 февраля, 08:40
Updated 14 февраля, 08:40
По словам Ольги, ее медкарты сохранены и по ним можно отслеживать динамику. Она отметила, что не каждая страна может похвастаться комплексным бесплатным обследованием.
После переезда в другую страну Ольга продолжала обследования за рубежом. Однако, по ее словам, в США медпомощь оказывается только по страховке, а ее сумма зависит от годовой зарплаты. На основе доходов можно выбрать ту или иную компанию.
Тут же в Екатеринбурге Ольга состоит на учете у пульмонолога. У нее бронхиальная астма. Кроме того, она получает консультации терапевта.
Ранее в Каменске-Уральском врачи вывели из комы мужчину, который пробыл в ней 47 дней.