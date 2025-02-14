tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 08:39

Published 14 февраля, 08:39

Modified 14 февраля, 08:40

Updated 14 февраля, 08:40

Живущая в США эмигрантка приезжает в Екатеринбург за бесплатной медициной

Живущая в США эмигрантка приезжает в Екатеринбург за бесплатной медициной

14 февраля 2025, 08:39
Фото: Департамент информационной политики.
Жительница Екатеринбурга, которая пару лет назад уехала жить в США, ежегодно возвращается в Россию, чтобы получить бесплатные медуслуги, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

По словам Ольги, ее медкарты сохранены и по ним можно отслеживать динамику. Она отметила, что не каждая страна может похвастаться комплексным бесплатным обследованием.

После переезда в другую страну Ольга продолжала обследования за рубежом. Однако, по ее словам, в США медпомощь оказывается только по страховке, а ее сумма зависит от годовой зарплаты. На основе доходов можно выбрать ту или иную компанию.

Тут же в Екатеринбурге Ольга состоит на учете у пульмонолога. У нее бронхиальная астма. Кроме того, она получает консультации терапевта.

Ранее в Каменске-Уральском врачи вывели из комы мужчину, который пробыл в ней 47 дней.

Врач Кашух рассказала о риске аллергии при употреблении пищи из насекомых
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Лечение#США#Врач#Екатеринбург#Наблюдение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика