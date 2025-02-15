4 человека пострадали в лобовом ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

По словам водителя Chevrolet, он ехал и увидел, что приближающийся навстречу ВАЗ начало заносить. Столкновения избежать не удалось. При осмотре места происшествия сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены нарушения: отсутствие необходимой разметки и знака направления поворота. Экспертиза показала, что оба водителя были трезвы за рулем.