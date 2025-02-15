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Posted 15 февраля, 05:32

Published 15 февраля, 05:32

Modified 15 февраля, 05:34

Updated 15 февраля, 05:34

4 человека пострадали в лобовом ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

4 человека пострадали в лобовом ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

15 февраля 2025, 05:32
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Вечером 14 февраля в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП на Восточном шоссе. В результате четырех человек из обоих автомобилей пришлось госпитализировать.

За рулем ВАЗ 2110 находился 20-летний молодой человек, который получил права лишь месяц назад. Автомобиль занесло, он выехал на встречку и влетел в Chevrolet Aveo под управлением 29-летнего тагильчанина.

После ДТП в ГБ №1 попали четыре человека: пассажир иномарки, а также водитель и два пассажира отечественно авто. Чтобы деблокировать одного из участников аварии, пришлось вызывать спасателей.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

По словам водителя Chevrolet, он ехал и увидел, что приближающийся навстречу ВАЗ начало заносить. Столкновения избежать не удалось. При осмотре места происшествия сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены нарушения: отсутствие необходимой разметки и знака направления поворота. Экспертиза показала, что оба водителя были трезвы за рулем.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Напомним, что 8 февраля в Нижнем Тагиле в результате ДТП на улице Серова погибла женщина.

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