4 человека пострадали в лобовом ДТП на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Posted 15 февраля, 05:32
Published 15 февраля, 05:32
Modified 15 февраля, 05:34
Updated 15 февраля, 05:34
За рулем ВАЗ 2110 находился 20-летний молодой человек, который получил права лишь месяц назад. Автомобиль занесло, он выехал на встречку и влетел в Chevrolet Aveo под управлением 29-летнего тагильчанина.
После ДТП в ГБ №1 попали четыре человека: пассажир иномарки, а также водитель и два пассажира отечественно авто. Чтобы деблокировать одного из участников аварии, пришлось вызывать спасателей.
По словам водителя Chevrolet, он ехал и увидел, что приближающийся навстречу ВАЗ начало заносить. Столкновения избежать не удалось. При осмотре места происшествия сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены нарушения: отсутствие необходимой разметки и знака направления поворота. Экспертиза показала, что оба водителя были трезвы за рулем.