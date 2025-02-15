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Posted 15 февраля, 09:11

Published 15 февраля, 09:11

Modified 15 февраля, 09:13

Updated 15 февраля, 09:13

Единичные случаи заболеваемости ОКИ зарегистрированы в Нижнем Тагиле

Единичные случаи: ситуацию с заболеваемостью ОКИ в школах мониторят в Нижнем Тагиле

15 февраля 2025, 09:11
Фото: Изображение Midjourney.

Единичные случаи заболеваемости ОКИ зарегистрированы в Нижнем Тагиле

В школах и детских садах Нижнего Тагила внимательно мониторят ситуацию с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями и норовирусом.

Помимо проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, родителей и сотрудников информируют о необходимых гигиенических мерах.

На сегодняшний день в муниципальных образовательных учреждениях регистрируются единичные случаи заболеваемости инфекцией неустановленной этиологии. Проводится регулярное обследование детей на наличие симптомов, — сообщили TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.

Напомним, что в Екатеринбурге регистрируется всплеск заболеваемости ОКИ у детей.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Школа#Заболеваемость#Инфекция#Кишечная инфекция#Екатеринбург#Детский сад#ОКИ
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