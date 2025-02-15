Единичные случаи: ситуацию с заболеваемостью ОКИ в школах мониторят в Нижнем Тагиле

Posted 15 февраля, 09:11
Published 15 февраля, 09:11
Modified 15 февраля, 09:13
Updated 15 февраля, 09:13
Помимо проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, родителей и сотрудников информируют о необходимых гигиенических мерах.
На сегодняшний день в муниципальных образовательных учреждениях регистрируются единичные случаи заболеваемости инфекцией неустановленной этиологии. Проводится регулярное обследование детей на наличие симптомов, — сообщили TagilCity.ru в Управлении образования Нижнего Тагила.