Найдена, жива: похититель немой девочки задержан в Екатеринбурге

Поиски похищенной немой 15-летней Виктории остановлены в Екатеринбурге. Она доставлена в больницу, где врачи проведут все необходимые обследования и возьмут анализы. В СК сообщили, что уже возбуждено уголовное дело о похищении человека, проводится расследование, допрашиваются свидетели.