tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 07:36

Published 15 февраля, 07:36

Modified 15 февраля, 07:38

Updated 15 февраля, 07:38

В Екатеринбурге найдена похищенная немая девочка

Найдена, жива: похититель немой девочки задержан в Екатеринбурге

15 февраля 2025, 07:36
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге найдена похищенная немая девочка

В Екатеринбурге живой найдена несовершеннолетняя, которая вечером 14 февраля была похищена из автомобиля своего отца. Подозреваемый задержан.

Поиски похищенной немой 15-летней Виктории остановлены в Екатеринбурге. Она доставлена в больницу, где врачи проведут все необходимые обследования и возьмут анализы. В СК сообщили, что уже возбуждено уголовное дело о похищении человека, проводится расследование, допрашиваются свидетели.

Также задержан и доставлен на допрос в полицию подозреваемый в совершении преступления.

Это житель Екатеринбурга по имени Олег, 1973 года рождения. В момент ЧП он находился в неадекватном состоянии, — сообщил начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, что Викторию, которая ждала отца в машине у магазина, похитил неизвестный мужчина. Ее поисками занимались также и волонтеры.

«Увезу в лес и убью»: неадекватная женщина в Тагиле пыталась похитить школьника
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области мама пытается вернуть близнецов, которых похитил отецВ Свердловской области отец похитил близнецов
#Евгения Сафина#Происшествия#Полиция#Девочка#Преступник#Задержание#Похищение#18+#Екатеринбург#Инцидент#Немая
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика