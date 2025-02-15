Найдена, жива: похититель немой девочки задержан в Екатеринбурге

Posted 15 февраля, 07:36
Published 15 февраля, 07:36
Modified 15 февраля, 07:38
Updated 15 февраля, 07:38
Поиски похищенной немой 15-летней Виктории остановлены в Екатеринбурге. Она доставлена в больницу, где врачи проведут все необходимые обследования и возьмут анализы. В СК сообщили, что уже возбуждено уголовное дело о похищении человека, проводится расследование, допрашиваются свидетели.
Также задержан и доставлен на допрос в полицию подозреваемый в совершении преступления.
Это житель Екатеринбурга по имени Олег, 1973 года рождения. В момент ЧП он находился в неадекватном состоянии, — сообщил начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.
Напомним, что Викторию, которая ждала отца в машине у магазина, похитил неизвестный мужчина. Ее поисками занимались также и волонтеры.