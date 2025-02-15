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Posted 15 февраля, 06:11

Published 15 февраля, 06:11

Modified 15 февраля, 07:22

Updated 15 февраля, 07:22

Неизвестный мужчина похитил немую 15-летнюю девочку в Екатеринбурге

«Никому я тебя не отдам»: немую 15-летнюю девочку похитил неизвестный в Екатеринбурге

15 февраля 2025, 06:11
Фото: 1MI.

Неизвестный мужчина похитил немую 15-летнюю девочку в Екатеринбурге

Неизвестный мужчина в Екатеринбурге похитил из автомобиля немую 15-летнюю Викторию. Его и несовершеннолетнюю разыскивают полиция, волонтеры и родственники.

По словам отца, вечером он взял дочь с собой в магазин, она попросила остаться и подождать отца в автомобиле. Однако, вернувшись из торговой точки через 10 минут, он не обнаружил ребенка в машине.

На записях камер видно, как к транспорту подходит какой-то мужчина, открывает дверь и выводит Викторию за руку из авто. Затем они пошли через дорогу. Очевидцы сообщили, что видели похитителя со своей жертвой. При этом девочка сопротивлялась, плакала и падала.

Мужчина произнес очень неоднозначную фразу: «Никому я тебя не отдам», — пишет Е1 со слов свидетелей.

Также отцу удалось найти записи в другом магазине неподалеку. Там дочь указывает рукой на витрину, а затем пропадает из поля зрения. Сейчас розыском несовершеннолетней и злоумышленника занимаются полиция и волонтеры.

Напомним, в январе 2025 года неадекватная женщина пыталась похитить школьника в Нижнем Тагиле. Она утверждала, что является внебрачной дочерью президента.

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