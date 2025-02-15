«Никому я тебя не отдам»: немую 15-летнюю девочку похитил неизвестный в Екатеринбурге

На записях камер видно, как к транспорту подходит какой-то мужчина, открывает дверь и выводит Викторию за руку из авто. Затем они пошли через дорогу. Очевидцы сообщили, что видели похитителя со своей жертвой. При этом девочка сопротивлялась, плакала и падала.