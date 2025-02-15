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Posted 15 февраля, 08:10

Published 15 февраля, 08:10

Modified 15 февраля, 08:12

Updated 15 февраля, 08:12

Памятники и скульптуры «ожили» в Нижнем Тагиле: видео

Памятники и скульптуры «ожили» в Нижнем Тагиле: видео

15 февраля 2025, 08:10
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле с помощью нейросети «оживили» памятники и скульптуры. Видео опубликовал у себя в соцсетях мэр города Владислав Пинаев.

В клипе, например, Мирон и Ефим Черепановы, памятник которым установлен в центре Нижнего Тагила, вместе прыгают со своего постамента. Первые комсомольцы у кинотеатра Современник с помощью новых технологий наконец-то смогли посмотреть друг на друга и закружились в танце.

Что еще делать, если много лет стоишь и смотришь в одну точку? — шутит градоначальник.

Тагильчане оценили такую задумку и отметили в комментариях, что в городе много очень хороших скульптур.

Напомним, что к 80-летию Победы восстанавливают и приводят в порядок мемориалы и памятники.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Скульптуры#Памятники#Нейросеть#Екатеринбург
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