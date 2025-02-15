Памятники и скульптуры «ожили» в Нижнем Тагиле: видео

В клипе, например, Мирон и Ефим Черепановы, памятник которым установлен в центре Нижнего Тагила, вместе прыгают со своего постамента. Первые комсомольцы у кинотеатра Современник с помощью новых технологий наконец-то смогли посмотреть друг на друга и закружились в танце.