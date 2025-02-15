tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля, 06:50

Published 15 февраля, 06:50

Modified 15 февраля, 06:52

Updated 15 февраля, 06:52

Школьницы из Перми жестоко избили дворника

Пинали по лицу и били метлой: школьницы из Перми покалечили дворника

15 февраля 2025, 06:50
Фото: 1MI.

Школьницы из Перми жестоко избили дворника

Полиция Перми проводит расследования по факту избиения дворника, которого покалечили старшеклассницы.

Все происходящее было записано на камеру. Школьницы в подвале заброшенного дома пинали дворника по лицу и били метлой. По словам самих девушек, произошло это потому, что он оказывал знаки внимания одной из них.

По данным UralMash, ранее эти же старшеклассницы из-за электронной сигареты напали на свою сверстницу в душевой школы. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, что в школе на ГГМ в Нижнем Тагиле после урока физкультуры была избита семиклассница. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.

Житель Свердловской области устроил дебош в церкви и избил служительниц
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге толпа школьников избила 2 мужчин за замечаниеЖенщину в центре Екатеринбурга ограбили и избилиВ Североуральске школьник избил сверстника
#Евгения Сафина#Происшествия#Дети#Избиение#Полиция#Жестокость#Дворник#18+#Екатеринбург#Школьницы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика