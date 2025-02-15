Пинали по лицу и били метлой: школьницы из Перми покалечили дворника

Posted 15 февраля, 06:50
Published 15 февраля, 06:50
Modified 15 февраля, 06:52
Updated 15 февраля, 06:52
Все происходящее было записано на камеру. Школьницы в подвале заброшенного дома пинали дворника по лицу и били метлой. По словам самих девушек, произошло это потому, что он оказывал знаки внимания одной из них.
По данным UralMash, ранее эти же старшеклассницы из-за электронной сигареты напали на свою сверстницу в душевой школы. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.
Напомним, что в школе на ГГМ в Нижнем Тагиле после урока физкультуры была избита семиклассница. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура.