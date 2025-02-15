Почти на 8% подорожали за неделю картошка и капуста в Свердловской области

Так, кило капусты в среднем стоило в магазинах региона 52,77 рубля (+7,85%), а картофеля — 55,77 рубля (+7,49%). Поднялись цены и на остальные овощи. Свекла подорожала до 49,02 рубля (+4,14%), морковь — до 47,43 рубля (+1,21%), лук — до 52,09 рубля (+0,9%), выяснила редакция TagilCity.ru.