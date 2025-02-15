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Posted 15 февраля, 08:55

Published 15 февраля, 08:55

Modified 15 февраля, 08:57

Updated 15 февраля, 08:57

Почти на 8% подорожали за неделю картошка и капуста в Свердловской области

Почти на 8% подорожали за неделю картошка и капуста в Свердловской области

15 февраля 2025, 08:55
Фото: 1MI.
Свежая капуста и картофель стали самыми подорожавшими продуктами в Свердловской области за неделю с 3 по 10 февраля.

Так, кило капусты в среднем стоило в магазинах региона 52,77 рубля (+7,85%), а картофеля — 55,77 рубля (+7,49%). Поднялись цены и на остальные овощи. Свекла подорожала до 49,02 рубля (+4,14%), морковь — до 47,43 рубля (+1,21%), лук — до 52,09 рубля (+0,9%), выяснила редакция TagilCity.ru.

Среди других наиболее подорожавших продуктов, согласно статистике, значится черный чай. Килограмм можно было купить за 1 378,82 рубля (+4,45%). Больше родители платили и за сухие молочные смеси для детей — 1 256,04 рубля (+2,11%).

Стоит отметить, что почти не поменялась стоимость молока и молочных продуктов. Разница в цене за неделю составила до 1% в большую или меньшую сторону.

Напомним, что в конце января в Свердловской области взлетела цена на сахар.

Молочная продукция вновь подорожала в Свердловской области
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