Почти на 8% подорожали за неделю картошка и капуста в Свердловской области

Posted 15 февраля, 08:55
Published 15 февраля, 08:55
Modified 15 февраля, 08:57
Updated 15 февраля, 08:57
Так, кило капусты в среднем стоило в магазинах региона 52,77 рубля (+7,85%), а картофеля — 55,77 рубля (+7,49%). Поднялись цены и на остальные овощи. Свекла подорожала до 49,02 рубля (+4,14%), морковь — до 47,43 рубля (+1,21%), лук — до 52,09 рубля (+0,9%), выяснила редакция TagilCity.ru.
Среди других наиболее подорожавших продуктов, согласно статистике, значится черный чай. Килограмм можно было купить за 1 378,82 рубля (+4,45%). Больше родители платили и за сухие молочные смеси для детей — 1 256,04 рубля (+2,11%).
Стоит отметить, что почти не поменялась стоимость молока и молочных продуктов. Разница в цене за неделю составила до 1% в большую или меньшую сторону.