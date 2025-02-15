Свердловчанка обратилась в «Мужское/Женское», чтобы добиться выплат за бойца СВО

Posted 15 февраля, 10:34
Published 15 февраля, 10:34
Modified 15 февраля, 10:36
Updated 15 февраля, 10:36
Женщина из Серова написала в редакцию телевизионного шоу «Мужское / Женское». Выпуск вышел на главном федеральном канале 12 февраля. Местная жительница обратилась за помощью в связи с выплатами бойцу СВО.
Дело в том, что женщина проживала с военным, не состоя в официальном браке. По ее словам, от мужчины у нее родилось двое детей. Мужчина во время отпуска женился на другой женщине. А героиня выпуска ток-шоу, спустя 2 недели как отец детей ушел на СВО, записала детей на другого мужчину, сообщает ИА «Глобус».
В ходе исполнения своих боевых обязанностей житель Серова погиб. Выплаты, согласно законодательству, достались матери и законной супруге. Теперь жительница Серова намерена доказать, что ее сожитель был биологическим отцом двух ее младших детей. Женщина готова до конца отстаивать права детей на выплаты.
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