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Posted 15 февраля, 10:34

Published 15 февраля, 10:34

Modified 15 февраля, 10:36

Updated 15 февраля, 10:36

Свердловчанка обратилась в «Мужское/Женское», чтобы добиться выплат за бойца СВО

Свердловчанка обратилась в «Мужское/Женское», чтобы добиться выплат за бойца СВО

15 февраля 2025, 10:34
Фото: Глобус | Свежие новости Серова.
Женщина из Серова обратилась в «Мужское / Женское», чтобы добиться выплат за гибель сожителя. Однако, дети не были на него зарегистрированы и он состоял в браке с другой женщиной.

Женщина из Серова написала в редакцию телевизионного шоу «Мужское / Женское». Выпуск вышел на главном федеральном канале 12 февраля. Местная жительница обратилась за помощью в связи с выплатами бойцу СВО.

Дело в том, что женщина проживала с военным, не состоя в официальном браке. По ее словам, от мужчины у нее родилось двое детей. Мужчина во время отпуска женился на другой женщине. А героиня выпуска ток-шоу, спустя 2 недели как отец детей ушел на СВО, записала детей на другого мужчину, сообщает ИА «Глобус».

В ходе исполнения своих боевых обязанностей житель Серова погиб. Выплаты, согласно законодательству, достались матери и законной супруге. Теперь жительница Серова намерена доказать, что ее сожитель был биологическим отцом двух ее младших детей. Женщина готова до конца отстаивать права детей на выплаты.

Ранее участник спецоперации из Верхней Пышмы не мог получить положенные деньги за осколочное ранение.

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