Свердловчанка обратилась в «Мужское/Женское», чтобы добиться выплат за бойца СВО

Дело в том, что женщина проживала с военным, не состоя в официальном браке. По ее словам, от мужчины у нее родилось двое детей. Мужчина во время отпуска женился на другой женщине. А героиня выпуска ток-шоу, спустя 2 недели как отец детей ушел на СВО, записала детей на другого мужчину, сообщает ИА «Глобус».