Свердловский ученый УрФУ признан одним из лучших экономистов мира

Posted 15 февраля, 10:41
Published 15 февраля, 10:41
Modified 15 февраля, 10:43
Updated 15 февраля, 10:43
Монирул Ислам работает в лаборатории международной и региональной экономики Уральского федерального университета. В рейтинге RepEc (интернет-проект, систематизирующий исследовательские работы по экономике) он занял место в десятке лучших молодых экономистов мира.
Ислам занял 9 место в престижном мировом рейтинге. Учитываются такие важные параметры, как число публикаций, их качество, индекс цитируемости и иные критерии, используемые в наукометрии, сообщает «Областная газета».
Ученый специализируется на моделировании и регулярно публикует свои работы в лучших международных научных изданиях. Его исследования посвящены изучению влияния глобальных изменений в энергетической сфере и геополитической ситуации на мировую торговлю минеральными ресурсами.
Свердловскому профессору Перцеву посмертно вручат Евразийскую философскую премию. Это престижная премия от президента России Владимира Путина.