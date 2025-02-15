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Posted 15 февраля, 10:41

Published 15 февраля, 10:41

Modified 15 февраля, 10:43

Updated 15 февраля, 10:43

Свердловский ученый УрФУ признан одним из лучших экономистов мира

Свердловский ученый УрФУ признан одним из лучших экономистов мира

15 февраля 2025, 10:41
Фото: urfu.ru.
Сотрудник УрФУ Монирул Ислам вошел в десятку лучших молодых экономистов мира благодаря своей публикационной активности и исследованиям в области международного экономического моделирования.

Монирул Ислам работает в лаборатории международной и региональной экономики Уральского федерального университета. В рейтинге RepEc (интернет-проект, систематизирующий исследовательские работы по экономике) он занял место в десятке лучших молодых экономистов мира.

Ислам занял 9 место в престижном мировом рейтинге. Учитываются такие важные параметры, как число публикаций, их качество, индекс цитируемости и иные критерии, используемые в наукометрии, сообщает «Областная газета».

Ученый специализируется на моделировании и регулярно публикует свои работы в лучших международных научных изданиях. Его исследования посвящены изучению влияния глобальных изменений в энергетической сфере и геополитической ситуации на мировую торговлю минеральными ресурсами.

Свердловскому профессору Перцеву посмертно вручат Евразийскую философскую премию. Это престижная премия от президента России Владимира Путина.

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