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Posted 16 февраля, 11:57

Published 16 февраля, 11:57

Modified 16 февраля, 11:59

Updated 16 февраля, 11:59

39% жителей Нижнего Тагила сталкивались с травлей во время учебы в школе

39% жителей Нижнего Тагила сталкивались с травлей во время учебы в школе

16 февраля 2025, 11:57
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле 39% местных жителей сталкивались с буллингом со стороны одноклассников, когда учились в школе. Опрос проводился с 10 по 13 февраля 2025 года.

С буллингом сталкивались 41% женщин и 37% мужчин. О школьной травле вспоминали 25% горожан от 45 лет, а среди тез, кто моложе 35 лет — вспоминали 49% респондентов, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе SuperJob.

Также 26% родителей рассказали о случаях травли их ребенка. В связи с этим 80% жителей города считают, что необходимо обязать школы сообщать о выявленных случаях буллинга в ПДН и в полицию.

Напомним, в Нижнем Тагиле ученики школы №69 избили свою одноклассницу. Сообщается, что она и раньше подвергалась издевательствам.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школа#Статистика#Екатеринбург#Буллинг#Травля
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