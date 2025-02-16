39% жителей Нижнего Тагила сталкивались с травлей во время учебы в школе

Posted 16 февраля, 11:57
Published 16 февраля, 11:57
Modified 16 февраля, 11:59
Updated 16 февраля, 11:59
С буллингом сталкивались 41% женщин и 37% мужчин. О школьной травле вспоминали 25% горожан от 45 лет, а среди тез, кто моложе 35 лет — вспоминали 49% респондентов, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе SuperJob.
Также 26% родителей рассказали о случаях травли их ребенка. В связи с этим 80% жителей города считают, что необходимо обязать школы сообщать о выявленных случаях буллинга в ПДН и в полицию.
Напомним, в Нижнем Тагиле ученики школы №69 избили свою одноклассницу. Сообщается, что она и раньше подвергалась издевательствам.