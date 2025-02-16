Автомобиль сбил пенсионерку в Екатеринбурге

Posted 16 февраля, 10:48
Published 16 февраля, 10:48
Modified 16 февраля, 10:50
Updated 16 февраля, 10:50
По словам очевидцев, после происшествия пострадавшую горожанку отвезли в больницу на машине скорой помощи. Сообщается, что пенсионерка жаловалась на боль в ноге, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Подробности случившейся аварии в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 15 февраля 2025 года в Екатеринбурге водитель машины сбил женщину. По предположению очевидцев, авария стала смертельной.