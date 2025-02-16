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Posted 16 февраля, 10:48

Published 16 февраля, 10:48

Modified 16 февраля, 10:50

Updated 16 февраля, 10:50

Автомобиль сбил пенсионерку в Екатеринбурге

Автомобиль сбил пенсионерку в Екатеринбурге

16 февраля 2025, 10:48
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге пожилая женщина пострадала в ДТП с автомобилем. Инцидент произошел 16 февраля 2025 года на улице Сыромолотова.

По словам очевидцев, после происшествия пострадавшую горожанку отвезли в больницу на машине скорой помощи. Сообщается, что пенсионерка жаловалась на боль в ноге, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Подробности случившейся аварии в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 15 февраля 2025 года в Екатеринбурге водитель машины сбил женщину. По предположению очевидцев, авария стала смертельной.

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