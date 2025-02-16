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Posted 16 февраля, 07:24

Published 16 февраля, 07:24

Modified 16 февраля, 07:26

Updated 16 февраля, 07:26

Автомобиль сбил женщину в Екатеринбурге

Автомобиль сбил женщину в Екатеринбурге

16 февраля 2025, 07:24
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пешехода на Шефской улице. Авария случилась вечером 15 февраля 2025 года.

По словам очевидцев, на место происшествия вскоре приехали сотрудники экстренных служб, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Возможно, что ДТП со смертельным исходом. Приехала реанимация. Рядом были двое пьяных, — рассказала очевидица.

Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 14 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека. Их отвезли в клинику. Одного из пострадавших пришлось доставать из машины спасателям.

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