Автомобиль сбил женщину в Екатеринбурге

Posted 16 февраля, 07:24
Published 16 февраля, 07:24
Modified 16 февраля, 07:26
Updated 16 февраля, 07:26
По словам очевидцев, на место происшествия вскоре приехали сотрудники экстренных служб, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Возможно, что ДТП со смертельным исходом. Приехала реанимация. Рядом были двое пьяных, — рассказала очевидица.
Подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 14 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека. Их отвезли в клинику. Одного из пострадавших пришлось доставать из машины спасателям.