Бастрыкин поручил провести проверку из-за отсутствия тепла в доме в Нижнем Тагиле

Posted 16 февраля, 07:57
Published 16 февраля, 07:57
Modified 16 февраля, 07:59
Updated 16 февраля, 07:59
О том, как проходит проверка и о ее результатах расскажет исполняющий обязанности местного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, жители вышеуказанного дома пожаловались на холод в квартирах из-за прорыва труб. При этом у них нет управляющей компании. Прежняя коммунальная организация не стала продлевать с жильцами договор из-за нескольких должников по ЖКХ.