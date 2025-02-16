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Posted 16 февраля, 07:57

Published 16 февраля, 07:57

Modified 16 февраля, 07:59

Updated 16 февраля, 07:59

Бастрыкин поручил провести проверку из-за отсутствия тепла в доме в Нижнем Тагиле

Бастрыкин поручил провести проверку из-за отсутствия тепла в доме в Нижнем Тагиле

16 февраля 2025, 07:57
Фото: 1MI.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после информации о том, что в доме на Огнеупорной улице в Нижнем Тагиле нет отопления.

О том, как проходит проверка и о ее результатах расскажет исполняющий обязанности местного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, жители вышеуказанного дома пожаловались на холод в квартирах из-за прорыва труб. При этом у них нет управляющей компании. Прежняя коммунальная организация не стала продлевать с жильцами договор из-за нескольких должников по ЖКХ.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Отопление#Коммунальные услуги#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#СК#Прорыв труб
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