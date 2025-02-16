Ожившие скульптуры, травля в школе и подорожавшая картошка: итоги Тагила за выходные

Posted 16 февраля, 17:58
Published 16 февраля, 17:58
Modified 16 февраля, 18:00
Updated 16 февраля, 18:00
Нейросети «оживили» тагильские памятники и скульптуры. В клипе Мирон и Ефим Черепановы, памятник которым установлен в центре города, вместе прыгают со своего постамента. Первые комсомольцы у кинотеатра «Современник» с помощью новых технологий наконец-то смогли посмотреть друг на друга и закружились в танце.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с отсутствующим отоплением в доме на улице Огнеупорной в Нижнем Тагиле. Из-за коммунальной аварии в квартирах холодно и сыро. При этом управляющей компании, которая помогла бы решить вопрос, у дома нет.
С травлей от одноклассников сталкивались почти 40% жителей Нижнего Тагила во время учёбы в школе. Женщинам приходилось сложнее, чем мужчинам. Горожане старше 45 лет реже вспоминали о подобных случаях. Однако почти 50% тагильчан моложе 35 лет рассказали об эпизодах школьного буллинга.
Управление образования Нижнего Тагила мониторит ситуацию со вспышкой кишечной инфекции и норовируса в школах и дошкольных учреждениях. Пока регистрируются только единичные случаи. Детей регулярно обследуют, в школах проводятся противоэпидемические мероприятия.
Картофель и свежая капуста в Свердловской области подорожали на 7,85% и 7,49% соответственно за неделю с 3 по 10 февраля. Цены также выросли на свеклу, морковь, лук и черный чай. Стоимость молочных смесей увеличилась на 2,11%, тогда как молоко осталось практически без изменений.