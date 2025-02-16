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Posted 16 февраля, 17:58

Published 16 февраля, 17:58

Modified 16 февраля, 18:00

Updated 16 февраля, 18:00

Ожившие скульптуры, травля в школе и подорожавшая картошка: итоги Тагила за выходные

Ожившие скульптуры, травля в школе и подорожавшая картошка: итоги Тагила за выходные

16 февраля 2025, 17:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле «ожили» скульптуры и памятники. В СК проверят информацию об отсутствии отопления в доме на Огнеупорной. Почти 40% опрошенных тагильчан пережили травлю в школе. В учебных заведениях города зафиксировали случаи кишечной инфекции. В Свердловской области подорожали картошка и капуста.

Нейросети «оживили» тагильские памятники и скульптуры. В клипе Мирон и Ефим Черепановы, памятник которым установлен в центре города, вместе прыгают со своего постамента. Первые комсомольцы у кинотеатра «Современник» с помощью новых технологий наконец-то смогли посмотреть друг на друга и закружились в танце.

Памятники и скульптуры «ожили» в Нижнем Тагиле: видео
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с отсутствующим отоплением в доме на улице Огнеупорной в Нижнем Тагиле. Из-за коммунальной аварии в квартирах холодно и сыро. При этом управляющей компании, которая помогла бы решить вопрос, у дома нет.

Бастрыкин поручил провести проверку из-за отсутствия тепла в доме в Нижнем Тагиле
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С травлей от одноклассников сталкивались почти 40% жителей Нижнего Тагила во время учёбы в школе. Женщинам приходилось сложнее, чем мужчинам. Горожане старше 45 лет реже вспоминали о подобных случаях. Однако почти 50% тагильчан моложе 35 лет рассказали об эпизодах школьного буллинга.

39% жителей Нижнего Тагила сталкивались с травлей во время учебы в школе
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Управление образования Нижнего Тагила мониторит ситуацию со вспышкой кишечной инфекции и норовируса в школах и дошкольных учреждениях. Пока регистрируются только единичные случаи. Детей регулярно обследуют, в школах проводятся противоэпидемические мероприятия.

Единичные случаи: ситуацию с заболеваемостью ОКИ в школах мониторят в Нижнем Тагиле
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Картофель и свежая капуста в Свердловской области подорожали на 7,85% и 7,49% соответственно за неделю с 3 по 10 февраля. Цены также выросли на свеклу, морковь, лук и черный чай. Стоимость молочных смесей увеличилась на 2,11%, тогда как молоко осталось практически без изменений.

Почти на 8% подорожали за неделю картошка и капуста в Свердловской области
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