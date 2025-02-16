Ожившие скульптуры, травля в школе и подорожавшая картошка: итоги Тагила за выходные

Картофель и свежая капуста в Свердловской области подорожали на 7,85% и 7,49% соответственно за неделю с 3 по 10 февраля. Цены также выросли на свеклу, морковь, лук и черный чай. Стоимость молочных смесей увеличилась на 2,11%, тогда как молоко осталось практически без изменений.