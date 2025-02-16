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Posted 16 февраля, 06:05

Published 16 февраля, 06:05

Modified 16 февраля, 06:07

Updated 16 февраля, 06:07

Плохослышащая женщина пропала в Нижнем Тагиле

Плохослышащая женщина пропала в Нижнем Тагиле

16 февраля 2025, 06:05
Фото: 1MI.
Волонтеры и полиция в Нижнем Тагиле разыскивают пропавшую Татьяну Куркину. Женщина плохо слышит.

Согласно ориентировке, пропавшей 45 лет. О ней ничего не известно с 12 февраля, тагильчанка не выходит на связь.

Вышла из дома на улице Юности и не вернулась домой, — сообщил TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.
Фото: Поисковый отряд «Феникс»

Людям, которые встретят и увидят Татьяну Куркину, стоит обратить внимание на то, что женщина плохо слышит. Особая примета — родинка на подбородке с правой стороны. Из дома она ушла в бежевом пуховике. Пропавшая кареглазая и плотного телосложения. Невысокая, ее рост составляет 150 сантиметров.

Всех, кто знает о местонахождении Татьяны, просят обратиться в полицию или к волонтерам, которые занимаются поисками. Контакты указаны на ориентировке.

Напомним, что в 2025 году в Свердловской области с января уже пропали 85 человек.

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