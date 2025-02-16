Плохослышащая женщина пропала в Нижнем Тагиле

Людям, которые встретят и увидят Татьяну Куркину, стоит обратить внимание на то, что женщина плохо слышит. Особая примета — родинка на подбородке с правой стороны. Из дома она ушла в бежевом пуховике. Пропавшая кареглазая и плотного телосложения. Невысокая, ее рост составляет 150 сантиметров.