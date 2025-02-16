Плохослышащая женщина пропала в Нижнем Тагиле

Posted 16 февраля, 06:05
Published 16 февраля, 06:05
Modified 16 февраля, 06:07
Updated 16 февраля, 06:07
Согласно ориентировке, пропавшей 45 лет. О ней ничего не известно с 12 февраля, тагильчанка не выходит на связь.
Вышла из дома на улице Юности и не вернулась домой, — сообщил TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.
Людям, которые встретят и увидят Татьяну Куркину, стоит обратить внимание на то, что женщина плохо слышит. Особая примета — родинка на подбородке с правой стороны. Из дома она ушла в бежевом пуховике. Пропавшая кареглазая и плотного телосложения. Невысокая, ее рост составляет 150 сантиметров.
Всех, кто знает о местонахождении Татьяны, просят обратиться в полицию или к волонтерам, которые занимаются поисками. Контакты указаны на ориентировке.