Под Екатеринбургом сожгут огромного коня в честь масленицы

Перед сожжением пройдет часовая программа. В нее включается выступление артистов, интерактивы для посетителей, и музыканты. В общей сложности масленица в Арамиле будет длиться с 11:00 до 18:00. В конце празднования традиционного праздника весны будет огненное шоу. Стоимость билета на данное мероприятие — 900 рублей с человека. В день проведения цена повысится до 1100 рублей.