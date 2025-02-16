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Posted 16 февраля, 08:52

Published 16 февраля, 08:52

Modified 16 февраля, 08:54

Updated 16 февраля, 08:54

Под Екатеринбургом сожгут огромного коня в честь масленицы

Под Екатеринбургом сожгут огромного коня в честь масленицы

16 февраля 2025, 08:52
Фото: КП-Екатеринбург.
В парке «Сказов» поселка Арамиль 2 марта состоится празднование Масленицы с сожжением 9-метрового чучела «Солнечный конь». Билет обойдется в 900 рублей заранее и 1100 рублей в день мероприятия.

В поселке Арамиль, что в 30 километрах от столицы Среднего Урала будет проходить празднование масленицы. В «Парке Сказов» 2 марта будут сжигать огромное чучело «Солнечного коня». Скульптура из веток возвышается в 9 метров в высоту и 11 метров в длину, сообщает «КП-Екатеринбург».

Перед сожжением пройдет часовая программа. В нее включается выступление артистов, интерактивы для посетителей, и музыканты. В общей сложности масленица в Арамиле будет длиться с 11:00 до 18:00. В конце празднования традиционного праздника весны будет огненное шоу. Стоимость билета на данное мероприятие — 900 рублей с человека. В день проведения цена повысится до 1100 рублей.

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