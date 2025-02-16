Под Екатеринбургом сожгут огромного коня в честь масленицы

Posted 16 февраля, 08:52
Published 16 февраля, 08:52
Modified 16 февраля, 08:54
Updated 16 февраля, 08:54
В поселке Арамиль, что в 30 километрах от столицы Среднего Урала будет проходить празднование масленицы. В «Парке Сказов» 2 марта будут сжигать огромное чучело «Солнечного коня». Скульптура из веток возвышается в 9 метров в высоту и 11 метров в длину, сообщает «КП-Екатеринбург».
Перед сожжением пройдет часовая программа. В нее включается выступление артистов, интерактивы для посетителей, и музыканты. В общей сложности масленица в Арамиле будет длиться с 11:00 до 18:00. В конце празднования традиционного праздника весны будет огненное шоу. Стоимость билета на данное мероприятие — 900 рублей с человека. В день проведения цена повысится до 1100 рублей.