Прокуратура проверит коммунальную службу Верхней Салды после аварий

В Верхней Салде жители неоднократно за короткий срок оставались без воды. Так, 13 февраля водоснабжение остановилось из-за аварии у 12 дома по улице Воронова. В результате без воды до вечера оставалось 62 дома Верхней Салды. Через 2 дня по той же улице, только на этот раз в 4 доме, вновь произошла коммунальная авария. По итогу 11 многоквартирных домов были отключены от водоснабжения.