Прокуратура проверит коммунальную службу Верхней Салды после аварий

Posted 16 февраля, 09:23
Published 16 февраля, 09:23
Modified 16 февраля, 09:25
Updated 16 февраля, 09:25
В Верхней Салде жители неоднократно за короткий срок оставались без воды. Так, 13 февраля водоснабжение остановилось из-за аварии у 12 дома по улице Воронова. В результате без воды до вечера оставалось 62 дома Верхней Салды. Через 2 дня по той же улице, только на этот раз в 4 доме, вновь произошла коммунальная авария. По итогу 11 многоквартирных домов были отключены от водоснабжения.
В связи с частыми сбоями в работе МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы» прокуратура Верхней Салды организует проверку. Сотрудники прокуратуры оценят работу организации, а также проверят вовремя ли были заменены коммунальные инфраструктуры, сообщает прокуратура Свердловской области.
Кроме того, местным жителям возместят ущерб, то есть проведут перерасчет в связи с ненадлежащими услугами, которые оказывает организация. Если по результатам проверки появятся веские причины, то прокурор примет надлежащие меры.