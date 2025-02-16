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Posted 16 февраля, 09:23

Published 16 февраля, 09:23

Modified 16 февраля, 09:25

Updated 16 февраля, 09:25

Прокуратура проверит коммунальную службу Верхней Салды после аварий

Прокуратура проверит коммунальную службу Верхней Салды после аварий

16 февраля 2025, 09:23
Фото: 1MI.
Из-за частых аварий в водоснабжении в Верхней Салде прокуратура организует проверку работы коммунальной службы. Для жителей организуют перерасчет.

В Верхней Салде жители неоднократно за короткий срок оставались без воды. Так, 13 февраля водоснабжение остановилось из-за аварии у 12 дома по улице Воронова. В результате без воды до вечера оставалось 62 дома Верхней Салды. Через 2 дня по той же улице, только на этот раз в 4 доме, вновь произошла коммунальная авария. По итогу 11 многоквартирных домов были отключены от водоснабжения.

В связи с частыми сбоями в работе МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы» прокуратура Верхней Салды организует проверку. Сотрудники прокуратуры оценят работу организации, а также проверят вовремя ли были заменены коммунальные инфраструктуры, сообщает прокуратура Свердловской области.

Кроме того, местным жителям возместят ущерб, то есть проведут перерасчет в связи с ненадлежащими услугами, которые оказывает организация. Если по результатам проверки появятся веские причины, то прокурор примет надлежащие меры.

Ранее водоканал получил предостережение за отсутствие холодной воды в Нижнем Тагиле.

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