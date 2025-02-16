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Posted 16 февраля, 11:19

Published 16 февраля, 11:19

Modified 16 февраля, 11:21

Updated 16 февраля, 11:21

Три человека погибли в пожарах в Свердловской области за сутки

Три человека погибли в пожарах в Свердловской области за сутки

16 февраля 2025, 11:19
Фото: 1MI.
В Свердловской области произошло 17 пожаров за 15 февраля 2025 года. Три человека скончались.

Так, один из пожаров со смертельным исходом случился в деревне Гусева. Огонь вспыхнул в жилом доме, в результате чего скончался человек, который там проживал, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Другой подобный пожар произошел в населенном пункте Половинный, который находится около Верхнего Тагила. Загорелся частный двухквартирный дом. В пожаре погибли два человека. Данные происшествия случились из-за неисправной электротехники.

Напомним, 4 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле сгорел частный дом на улице Трикотажников.

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