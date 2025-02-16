Три человека погибли в пожарах в Свердловской области за сутки

Posted 16 февраля, 11:19
Published 16 февраля, 11:19
Modified 16 февраля, 11:21
Updated 16 февраля, 11:21
Так, один из пожаров со смертельным исходом случился в деревне Гусева. Огонь вспыхнул в жилом доме, в результате чего скончался человек, который там проживал, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Другой подобный пожар произошел в населенном пункте Половинный, который находится около Верхнего Тагила. Загорелся частный двухквартирный дом. В пожаре погибли два человека. Данные происшествия случились из-за неисправной электротехники.