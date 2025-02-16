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Posted 16 февраля, 08:54

Published 16 февраля, 08:54

Modified 16 февраля, 08:56

Updated 16 февраля, 08:56

В Екатеринбурге появились новые камеры на светофорах

В Екатеринбурге появились новые камеры на светофорах

16 февраля 2025, 08:54
Фото: сообщество ВКонтакте «Наш Эльмаш (Екатеринбург)».
В столице Среднего Урала, то есть в Екатеринбурге, устанавливают камеры для фиксации нарушений ПДД, включая проезд на красный свет, заезд за стоп-линию, выезд на встречную полосу движения и непристегнутые ремни.

В микрорайоне Эльмаш, который находится в Екатеринбурге, были размещены камеры контроля соблюдения правил дорожного движения. Эти устройства фиксируют целый ряд нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на полосу встречного движения, а также непристегивание ремней безопасности. Причем не только водителями, но и пассажирами, пишет сообщество ВКонтакте «Наш Эльмаш (Екатеринбург)».

Особое внимание уделяется участкам дорог, где риск аварий особенно высок. Так, в скором времени такие же устройства появятся на следующих улицах:

  • Корепина, 36б;
  • Ильича, 2;
  • Космонавтов — Индустрии.

Ранее в Нижнем Тагиле появились «Говорящие светофоры» для незрячих жителей. Молодой человек с инвалидностью по зрению оценил его удобство.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Свердловская область#Светофор#ПДД#Нарушение ПДД#Светофоры#Екатеринбург
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