В Екатеринбурге появились новые камеры на светофорах

Posted 16 февраля, 08:54
Published 16 февраля, 08:54
Modified 16 февраля, 08:56
Updated 16 февраля, 08:56
В микрорайоне Эльмаш, который находится в Екатеринбурге, были размещены камеры контроля соблюдения правил дорожного движения. Эти устройства фиксируют целый ряд нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на полосу встречного движения, а также непристегивание ремней безопасности. Причем не только водителями, но и пассажирами, пишет сообщество ВКонтакте «Наш Эльмаш (Екатеринбург)».
Особое внимание уделяется участкам дорог, где риск аварий особенно высок. Так, в скором времени такие же устройства появятся на следующих улицах:
Ранее в Нижнем Тагиле появились «Говорящие светофоры» для незрячих жителей. Молодой человек с инвалидностью по зрению оценил его удобство.