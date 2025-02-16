В Екатеринбурге появились новые камеры на светофорах

В микрорайоне Эльмаш, который находится в Екатеринбурге, были размещены камеры контроля соблюдения правил дорожного движения. Эти устройства фиксируют целый ряд нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на полосу встречного движения, а также непристегивание ремней безопасности. Причем не только водителями, но и пассажирами, пишет сообщество ВКонтакте «Наш Эльмаш (Екатеринбург)».