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Posted 16 февраля, 08:11

Published 16 февраля, 08:11

Modified 16 февраля, 08:13

Updated 16 февраля, 08:13

Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие бренды допускают возврат в Россию

Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие бренды допускают возврат в Россию

16 февраля 2025, 08:11
Фото: 1MI.
Популярные модные бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius могут скоро вернуться в Россию, ведя активные переговоры и готовясь занять прежние торговые площади.

Российский фэшн-рынок замер в ожидании: популярные модные бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius могут вернуться. Telegram-канал «Mash» сообщает о том, что представители этих брендов активно ведут переговоры и готовятся к возможному скорому возвращению.

Компания Inditex, владеющая этими брендами, внимательно следит за изменениями политической обстановки и готова быстро восстановить работу своих магазинов в России. Чтобы приступить к работе все нужные бумаги уже извлечены, архивные материалы исследованы — осталось лишь дождаться подходящего момента, сообщает источник канала Mash.

Возвращение может пройти гладко благодаря тому, что магазины планируют занять те же самые торговые площади, которые они занимали до приостановки деятельности. Как отметил вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин, это позволит брендам сохранить узнаваемость и привлечь старых клиентов.

В 2022 году управляющая компания ТРЦ «Гринвич» требовала с Zara, Bershka, Oysho и Stradivarius 20,7 миллиона рублей.

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