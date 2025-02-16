Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius и другие бренды допускают возврат в Россию

Возвращение может пройти гладко благодаря тому, что магазины планируют занять те же самые торговые площади, которые они занимали до приостановки деятельности. Как отметил вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин, это позволит брендам сохранить узнаваемость и привлечь старых клиентов.