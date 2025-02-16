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Posted 16 февраля, 12:39

Published 16 февраля, 12:39

Modified 16 февраля, 12:41

Updated 16 февраля, 12:41

Житель Екатеринбурга получил счет за ЖКУ почти на 80 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга получил счет за ЖКУ почти на 80 тысяч рублей

16 февраля 2025, 12:39
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге жильцы квартиры в доме на улице Уральских Рабочих ставили магниты на счетчики. Из-за этого у хозяина жилья возник конфликт с домоуправлением.

Осенью минувшего года в квартиру пришли сотрудники коммунальной службы и заметили на счетчиках магниты. Вскоре после этого жители поставили новые счетчики, и к ним пришла председатель ТСН, чтобы это зафиксировать, пишет Е1.

В это время дома находился только мужчина. По словам сотрудницы, он грубо с ней обращался: запер ее в ванной и потребовал, чтобы она приняла установку этих счетчиков. Также екатеринбуржец хватал женщину за локоть, после чего он у нее болел.

В какой-то момент ей удалось выбежать на улицу без куртки. Потом сотрудница организации обратилась в полицию, однако там не стали возбуждать дело. Собственнику квартиры выписали штраф за нарушения в размере 76,8 тысяч рублей. Он с этим не согласился и обратился в жилищную инспекцию.

По словам владельца квартиры, в ней проживают его родственники, которые и поставили магниты, а у председателя ТСН произошел конфликт с его отцом. Мужчина сообщил, что не отказывается от штрафа, однако он хочет, чтобы ему сделали перерасчет со дня визита председателя.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Нижнем Тагиле цены на ЖКХ вырастут более, чем на 18%.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Мошенничество#ЖКХ#Конфликт#Жильцы#Екатеринбург#Коммуналка#Инцидент
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