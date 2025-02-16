Житель Екатеринбурга получил счет за ЖКУ почти на 80 тысяч рублей

Posted 16 февраля, 12:39
Published 16 февраля, 12:39
Modified 16 февраля, 12:41
Updated 16 февраля, 12:41
Осенью минувшего года в квартиру пришли сотрудники коммунальной службы и заметили на счетчиках магниты. Вскоре после этого жители поставили новые счетчики, и к ним пришла председатель ТСН, чтобы это зафиксировать, пишет Е1.
В это время дома находился только мужчина. По словам сотрудницы, он грубо с ней обращался: запер ее в ванной и потребовал, чтобы она приняла установку этих счетчиков. Также екатеринбуржец хватал женщину за локоть, после чего он у нее болел.
В какой-то момент ей удалось выбежать на улицу без куртки. Потом сотрудница организации обратилась в полицию, однако там не стали возбуждать дело. Собственнику квартиры выписали штраф за нарушения в размере 76,8 тысяч рублей. Он с этим не согласился и обратился в жилищную инспекцию.
По словам владельца квартиры, в ней проживают его родственники, которые и поставили магниты, а у председателя ТСН произошел конфликт с его отцом. Мужчина сообщил, что не отказывается от штрафа, однако он хочет, чтобы ему сделали перерасчет со дня визита председателя.