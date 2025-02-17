200 сухпайков закупает «Центр защиты населения» Нижнего Тагила

Posted 17 февраля, 14:18
Published 17 февраля, 14:18
Modified 17 февраля, 14:20
Updated 17 февраля, 14:20
Товар необходимо поставить в течение 30 дней с даты заключения контракта. Срок хранения должен составлять не менее 20 месяцев.
В сухпайках должны быть галеты, различные консервы, плавленый сыр, соль, сахар и повидло, шоколад, чай и кофе, средство для обеззараживания воды, пластмассовые столовые приборы, портативный разогреватель, водоветроустойчивые спички.
Сухпайки закупаются для нужд МБУ «Центр защиты населения», — рассказал TagilCity.ru директор ЦЗН Сергей Коперкин.
Особые требования предъявляются и к упаковке товара. Она должна не иметь повреждений и иметь информацию о составе сухпайка, места производства, условиях хранения и дате комплектования.