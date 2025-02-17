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Posted 17 февраля, 14:18

Published 17 февраля, 14:18

Modified 17 февраля, 14:20

Updated 17 февраля, 14:20

200 сухпайков закупает «Центр защиты населения» Нижнего Тагила

200 сухпайков закупает «Центр защиты населения» Нижнего Тагила

17 февраля 2025, 14:18
Фото: 1MI.
254,7 тысячи выделено в Нижнем Тагиле для приобретения двухсот индивидуальных рационов питания.

Товар необходимо поставить в течение 30 дней с даты заключения контракта. Срок хранения должен составлять не менее 20 месяцев.

В сухпайках должны быть галеты, различные консервы, плавленый сыр, соль, сахар и повидло, шоколад, чай и кофе, средство для обеззараживания воды, пластмассовые столовые приборы, портативный разогреватель, водоветроустойчивые спички.

Сухпайки закупаются для нужд МБУ «Центр защиты населения», — рассказал TagilCity.ru директор ЦЗН Сергей Коперкин.

Особые требования предъявляются и к упаковке товара. Она должна не иметь повреждений и иметь информацию о составе сухпайка, места производства, условиях хранения и дате комплектования.

Напомним, что в Нижнем Тагиле соберут запасы для гражданской обороны.

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