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Posted 17 февраля, 14:17

Published 17 февраля, 14:17

Modified 17 февраля, 14:19

Updated 17 февраля, 14:19

35 тысяч штрафа заплатит житель Нижнего Тагила за дискредитацию ВС РФ

35 тысяч штрафа заплатит житель Нижнего Тагила за дискредитацию ВС РФ

17 февраля 2025, 14:17
Фото: 1MI.
Тагильчанин по решению суда должен заплатить 35 тысяч рублей за комментарий в соцсети, который дискредитирует вооруженные силы России.

Заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении состоялось в Тагилстроевском районном суде утром 17 февраля, выяснила редакция TagilCity.ru.

Было доказано, что житель Нижнего Тагила под постом ВКонтакте добавил комментарий, порочащий и дискредитирующий ВС РФ. Нарушитель был признан виновным, судья назначил ему административный штраф в сумме 35 тысяч рублей.

Максимальное наказание по данной статье для физических лиц составляет 50 тысяч. Постановление может быть обжаловано.

Напомним, что 45 тысяч штрафа за дискредитацию ВС РФ было назначено бывшему депутату гордумы Екатеринбурга Евгению Боровику.

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