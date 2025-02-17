4 миллиона выделено на отлов бродячих животных в Нижнем Тагиле

Известно, что подрядчику запрещено забирать собак с жилых домов и снимать их с привязи. Кроме того, животных нельзя бить, умерщвлять, жестоко с ними обращаться, применять яды и отравленные приманки. Также отлов запрещен в местах массового пребывания людей. Исполнители должны вести видеозаписи и хранить их не менее трех лет.