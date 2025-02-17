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Posted 17 февраля, 10:25

Published 17 февраля, 10:25

Modified 17 февраля, 10:27

Updated 17 февраля, 10:27

4 миллиона выделено на отлов бродячих животных в Нижнем Тагиле

4 миллиона выделено на отлов бродячих животных в Нижнем Тагиле

17 февраля 2025, 10:25
Фото: 1MI.
Четыре миллиона рублей выделяет администрация Нижнего Тагила на отлов бездомных собак. Животных без владельцев подрядная организация будет отлавливать до конца лета 2025 года.

Контракт с победителем тендера заключат до 30 ноября 2025 года. Начальная сумма, выделенная на одно животное, составляет от 5,5 до 7,9 тысячи рублей. Она зависит от расстояния транспортировки до приюта и обратно.

Согласно документации, после отлова, животных в приюте необходимо промаркировать и при необходимости провести лечение. Затем собак стерилизуют и отвезут назад на место обитания. Однако, последний пункт касается только животных, которые не проявляют агрессию, выяснила редакция TagilCity.ru.

Известно, что подрядчику запрещено забирать собак с жилых домов и снимать их с привязи. Кроме того, животных нельзя бить, умерщвлять, жестоко с ними обращаться, применять яды и отравленные приманки. Также отлов запрещен в местах массового пребывания людей. Исполнители должны вести видеозаписи и хранить их не менее трех лет.

Напомним, ранее редакция TagilCity.ru рассказала о том, как в Нижнем Тагиле решаются проблемы с бродячими животными.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Животные#Подрядчик#Бродячие собаки#Отлов#Екатеринбург#Стерилизация#Закупка#Стерилизация и кастрация животных
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