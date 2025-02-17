4 миллиона выделено на отлов бродячих животных в Нижнем Тагиле

Posted 17 февраля, 10:25
Published 17 февраля, 10:25
Modified 17 февраля, 10:27
Updated 17 февраля, 10:27
Контракт с победителем тендера заключат до 30 ноября 2025 года. Начальная сумма, выделенная на одно животное, составляет от 5,5 до 7,9 тысячи рублей. Она зависит от расстояния транспортировки до приюта и обратно.
Согласно документации, после отлова, животных в приюте необходимо промаркировать и при необходимости провести лечение. Затем собак стерилизуют и отвезут назад на место обитания. Однако, последний пункт касается только животных, которые не проявляют агрессию, выяснила редакция TagilCity.ru.
Известно, что подрядчику запрещено забирать собак с жилых домов и снимать их с привязи. Кроме того, животных нельзя бить, умерщвлять, жестоко с ними обращаться, применять яды и отравленные приманки. Также отлов запрещен в местах массового пребывания людей. Исполнители должны вести видеозаписи и хранить их не менее трех лет.
Напомним, ранее редакция TagilCity.ru рассказала о том, как в Нижнем Тагиле решаются проблемы с бродячими животными.