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Posted 17 февраля, 12:21

Published 17 февраля, 12:21

Modified 17 февраля, 12:23

Updated 17 февраля, 12:23

5 мемориалов обновят в селах под Нижним Тагилом

5 мемориалов обновят в селах под Нижним Тагилом

17 февраля 2025, 12:21
Фото: 1MI.
7,6 миллиона рублей выделено на обустройство мемориалов в пяти селах под Нижним Тагилом. Все работы на объектах необходимо сдать до 15 апреля 2025 года.

Объекты, которые необходимо обновить, находятся в деревне Усть-Утка и селах Верхняя Ослянка, Елизаветинское, Сулем и Серебрянка. Все работы будут проводить квалифицированные специалисты, используя только сертифицированные материалы.

Подрядчики огородят территорию забором, установят серые гранитные блоки, обустроят постаменты под фигуры солдат. Во всех поселках скульптуры будут одинаковые.

На полированных блоках выгравируют бронзовой краской фамилии погибших воинов, списки прилагаются к документации, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Проектная документация

Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 24 февраля 2025 года.

Напомним, что к 80-летию Победы в Нижнем Тагиле благоустроят «Курган памяти».

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