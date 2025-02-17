Банки введут «период охлаждения» для крупных кредитов с 1 сентября 2025 года

Posted 17 февраля, 12:16
Published 17 февраля, 12:16
Modified 17 февраля, 12:18
Updated 17 февраля, 12:18
Согласно новым требованиям Банка России, с 1 сентября 2025 года россияне больше не смогут мгновенно получать крупные кредиты. Теперь получение крупных займов размером от 50 до 200 тысяч рублей станет возможным лишь после определенного времени ожидания, которое варьируется от четырех часов до двух дней в зависимости от суммы займа.
Однако «период охлаждения» не распространяется на некоторые виды кредитов. Например, он не применяется к займам до 50 тысяч рублей, ипотечным и образовательным кредитам, а также автокредитам, если деньги перечисляются непосредственно на счет автосалона. Кроме того, исключение сделано для кредитования в обычных магазинах.
Также отсрочка не касается тех ситуаций, где в договоре кредитования участвуют созаемщики или поручители, либо когда речь идет о рефинансировании кредита, не приводящем к увеличению общей долговой нагрузки заемщика.
Необходимость таких изменений обусловлена ростом числа случаев телефонного мошенничества. Злоумышленники не только крадут личные накопления граждан, но и убеждают их взять кредит. «Период охлаждения» дает людям возможность обдумать свои решения и выйти из-под влияния манипуляций мошенников. Как показывают исследования, многие жертвы осознают свою ошибку спустя некоторое время после общения с преступниками.
Банк России оставляет за собой право корректировать параметры «периода охлаждения» в зависимости от ситуации на рынке и поведения отдельных игроков. Более того, регулятор может полностью отменить эту меру для добросовестных кредиторов, чья деятельность соответствует высоким стандартам безопасности. Своим мнением по этому поводу с редакцией TagilCity.ru поделилась Ольга Морозова, преподаватель правовых дисциплин ГАПОУ СО НТТЭК
По мнению экспертов последние пункты вызывают вопросы — получается что «надежные» кредитные организации будут совершать действия по кредитованию граждан без ограничений. Каковы критерии такой надежности? Какие кредитные организации не попадут под действие «периода охлаждения»? Будут ли клиенты банков уведомляться об отсутствии ограничений? Ждем, когда механизм заработает, — высказалась Ольга Морозова.
Для недобросовестных же участников финансового сектора предусмотрены серьезные санкции. Они могут столкнуться с финансовой ответственностью, если будут замечены в недостаточной защите интересов своих клиентов, выдаче средств без проведения необходимых проверок или игнорировании установленных норм «периода охлаждения».
Ранее стало известно, как в Мариинске 22-летний парень оформил на свою возлюбленную через ее банковское приложение два займа на 100 тысяч рублей в сумме, пока та спала.