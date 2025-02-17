Банки введут «период охлаждения» для крупных кредитов с 1 сентября 2025 года

Однако «период охлаждения» не распространяется на некоторые виды кредитов. Например, он не применяется к займам до 50 тысяч рублей, ипотечным и образовательным кредитам, а также автокредитам, если деньги перечисляются непосредственно на счет автосалона. Кроме того, исключение сделано для кредитования в обычных магазинах.