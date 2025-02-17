«Битва сильнейших» сняла выпуск о призраке под Нижним Тагилом

Ольга Якубович увидела еще одно привидение — хозяина культурного учреждения, который, по ее словам, наблюдает за сотрудниками. Сообщается, что здание расположено на старом кладбище, где когда-то был похоронен колдун и, по мнению Якубович, это он не дает покоя сотрудникам ДК.