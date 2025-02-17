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Posted 17 февраля, 03:38

Published 17 февраля, 03:38

Modified 17 февраля, 06:01

Updated 17 февраля, 06:01

«Битва сильнейших» сняла выпуск о призраке под Нижним Тагилом

«Битва сильнейших» сняла выпуск о призраке под Нижним Тагилом

17 февраля 2025, 03:38
Фото: Tnt-online.ru.
Стало известно, о чем снимали выпуск шоу «Битва сильнейших» в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом.

Сотрудники Дома культуры рассказали, что все время слышат в здании звуки пианино, которого у них нет, плач ребенка и смех старика. Экстрасенсы засняли на видеокамеру полтергейста, рассказали на сайте телеканала ТНТ.

По словам Александра Шепса, призраком был бывший начальник учреждения. 20 лет назад мужчина, пытаясь спасти кошку, выпал из окна и разбился. Экстрасенс также сообщил, что этот призрак не опасен.

Олег Шепс заметил привидение, которое привело его на кладбище, где был похоронен вахтер, недавно совершивший суицид. По мнению Олега, во время самоубийства около вахтера находился погибший директор, чья смерть тоже не была случайной.

Ольга Якубович увидела еще одно привидение — хозяина культурного учреждения, который, по ее словам, наблюдает за сотрудниками. Сообщается, что здание расположено на старом кладбище, где когда-то был похоронен колдун и, по мнению Якубович, это он не дает покоя сотрудникам ДК.

Напомним, съемки прошли 12 декабря 2024 года.

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