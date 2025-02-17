Что сулит лето 2025 года после теплой зимы и как спасти грядки: мнение экспертов

Эксперты рассказали, чего ожидать от лета после теплой зимы, и как спасти урожай

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Многие дачники опасаются, что теплая зима 2025 года может оказать значительное влияние на будущий урожай. Чего действительно стоит бояться? И стоит ли уже сейчас выносить приговор яблоням и картошке?

Теплая зима 2025 года может оказать значительное влияние на будущий урожай, причем последствия будут зависеть от региона, типа сельскохозяйственных культур и мер, принятых аграриями. Дефицит влаги Снижение снежного покрова приводит к недостатку талых вод весной, что критично для культур, зависящих от естественного увлажнения — например, для озимых: пшеницы, ржи. Возрастает риск засухи в начале вегетационного периода, особенно в засушливых зонах. Это может снизить урожайность зерновых, овощей и кормовых культур. Нам сейчас нужен снег и вообще осадки для того, чтобы весной и летом избежать почвенной засухи. Иначе мы столкнемся сразу с двумя неблагоприятными последствиями: сперва померзнут озимые, затем засохнут яровые, — предупредил в беседе с expert.ru академик РАН, научный руководитель ФНЦ Всероссийского института кормов имени В. Р. Вильямса Владимир Косолапов. Нужно ли сажать рассаду раньше из-за теплой зимы: эксперты дали однозначный ответ Узнать подробнее Активизация вредителей и болезней Мягкие температуры позволяют выжить большему количеству насекомых-вредителей — колорадскому жуку, тле, саранче, а также патогенам — грибкам и бактериям. Фермерам придется увеличить использование пестицидов, что повысит затраты и может нанести ущерб экологии. Раннее пробуждение растений Теплая зима может спровоцировать преждевременное распускание почек у плодовых деревьев (яблони, вишни) и ягодных кустарников. Например, вишня и черешня очень рано цветут. В продолжительный теплый период у них могут начать распускаться почки. В закрытом состоянии они способным выжить и при температуре в минус 30 градусов, но если они раскрылись, то погибнут даже при небольшом морозе — −4…-5 градусов, — цитирует aif.ru кандидата сельскохозяйственных наук, телеведущую Октябрину Ганичкину. Кроме того, преждевременное развитие возможно и у озимых культур, что повысит их уязвимость к холодам. А еще некоторые растения (например, плодовые деревья, виноград) требуют периода зимнего покоя с низкими температурами. Теплая зима может нарушить их биоритмы, что приведет к слабому цветению и снижению урожайности. Если дерево выпустит почки из-за аномально теплой погоды, а затем ударят морозы, оно может погибнуть . Фото: 1MI Можно ли помочь растениям? По словам кандидата сельскохозяйственных наук Николая Хромова, глобально повлиять на ситуацию, к сожалению, не получится. Однако некоторые защитные меры для растений принять можно. Например, если речь идет о плодовых деревьях, нужно побелить штамбы и скелетные сучья — это позволит снизить нагрев коры солнечными лучами. Молодые деревья особенно уязвимы перед резкими перепадами температуры. Их стволы можно защитить, обмотав мешковиной, джутом или другим материалом, который сохранит тепло. Можно поливать растения ледяной водой или укладывать в основание лед, который при слабой отрицательной температуре таять не будет. Лед можно прикрыть опилками, чтобы продлить его нахождение под растениями в неизменном виде, — также рекомендует ученый. Солнечные ожоги дереву не страшны: как и зачем дачники белят деревья осенью Узнать подробнее Кроме того, можно опрыскать растения бордосской жидкостью и 2-3% медным купоросом. Считается, что эти средства замедляют их пробуждение. Но 100-процентной гарантии этот метод не дает, предупреждает эксперт. Укрытые на зиму растения лучше «раскутать» на время оттепели, так как внутри скапливается влага, активно развиваются грибковые инфекции, а почки выпревают. Однако при первых же заморозках важно вернуть защитный слой на место. В бесснежные зимы мыши и другие грызуны активнее повреждают кору молодых деревьев, так как им сложнее найти пищу. Обмотайте нижнюю часть стволов сеткой или специальной пленкой, чтобы защитить деревья. Если снега зимой было мало, и после таяния запас влаги минимальный, проведите влагозарядковый полив весной. Этот полив наполняет глубокие слои почвы влагой. Он особенно важен для влаголюбивых культур, таких как плодовые деревья и кустарники, а также для культур с длинным периодом вегетации, рекомендуют эксперты. Ранее эксперты рассказали о том, почему важен влагозарядковый полив, и как правильно его провести. Весной деревья на даче нальются бутонами: как сохранить зимой любимые яблони и груши Узнать подробнее