Две колонии закрылись в Свердловской области — причины объяснил глава ГУФСИН

После закрытия ИК-54 сотрудники получили возможность перевестись в другие исправительные учреждения региона или уехать в соседнюю Тюменскую область. Работники ИК-52 смогли трудоустроиться значительно ближе: они перешли в колонию-поселение N45 и исправительный центр, также находящиеся в Камышловском районе. Руководство постаралось максимально сгладить процесс перевода для персонала.