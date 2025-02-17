Две колонии закрылись в Свердловской области — причины объяснил глава ГУФСИН

Posted 17 февраля, 15:45
Published 17 февраля, 15:45
Modified 17 февраля, 15:47
Updated 17 февраля, 15:47
В интервью «Интерфаксу» начальник главного управления ФСИН по Свердловской области Александр Федоров объяснил, почему было принято подобное решение. Главной причиной стала нерентабельность учреждений.
Так, в колонии ИК-54 основным направлением деятельности была лесозаготовка, однако из-за отсутствия устойчивого спроса со стороны контрагентов и невозможности организовать альтернативное производство учреждение находилось на грани убыточности.
В ИК-52 была похожая ситуация. Несмотря на попытки наладить работу, экономические показатели учреждения оставались низкими. Как пояснил Александр Федоров, дальнейшее содержание колоний оказалось нецелесообразным.
После закрытия ИК-54 сотрудники получили возможность перевестись в другие исправительные учреждения региона или уехать в соседнюю Тюменскую область. Работники ИК-52 смогли трудоустроиться значительно ближе: они перешли в колонию-поселение N45 и исправительный центр, также находящиеся в Камышловском районе. Руководство постаралось максимально сгладить процесс перевода для персонала.
Все осужденные были переведены в другие исправительные учреждения Свердловской области.
Федоров подчеркнул, что в 2025 году другие исправительные учреждения в Свердловской области закрываться не будут.
Ранее появилась информация, что в одной из колоний Нижнего Тагила удалили глаз осужденному за оправдание терроризма пиарщику Ширшикову. Позднее в ГУФСИН опровергли эту информацию.