Эксперты Роскачества ответили, помогут ли гели для стирки сохранить цвет вашей одежды

Posted 17 февраля, 09:34
Published 17 февраля, 09:34
Modified 17 февраля, 09:36
Updated 17 февраля, 09:36
Порошкообразные средства, хоть и эффективны в борьбе с загрязнениями, часто оказывают губительное воздействие на цвет одежды. Это связано с их щелочным составом и наличием отбеливателей, которые уничтожают не только загрязнения, но и красители тканей. Испытания Роскачества показали: после 15 стирок порошками ткани становятся блеклыми, особенно синие и красные вещи, так как именно эти пигменты считаются самыми неустойчивыми к внешним воздействиям.
Здесь на помощь приходят жидкие стиральные гели. Благодаря мягкому составу и низким щелочным значениям, они намного бережнее воздействуют на ткани. Так, в тестах капсулы показали уровень сохранения цвета на 97,2%, а некоторые бренды гелей для стирки сохранили 100% яркости у тканей малинового и синего цветов.
Жидкие гели имеют несколько преимуществ перед порошками:
Стирка жидкими средствами при 30–40 °C позволяет бережно ухаживать за деликатными тканями, предотвращая их выцветание.
По словам генерального директора Научно-исследовательского центра бытовой химии (НИЦБЫТХИМ), кандидата химических наук Вячеслава Филиппенкова, гели дезинфицируют хуже порошков.
Следует помнить о дезинфекции, которой при стирке только жидкими средствами при низкой температуре не происходит, к тому же в самой стиральной машине после многократных стирок только жидкими средствами при низких температурах (ниже 40 °С) образуются биопленки патогенных микроорганизмов, которые проявляются в неприятном запахе из стиральной машины, а впоследствии они переходят и на стираемое белье, заражая его и придавая ему неприятный запах, — подчеркнул эксперт.
Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется периодически стирать с порошками, содержащими перекисные отбеливатели, или добавлять пятновыводители. Стирка при температуре 60 °C нейтрализует бактерии, устраняет запахи и продлевает срок службы стиральной машины.
Если вы хотите, чтобы ваша одежда долго сохраняла яркость и насыщенность цвета, выбирайте жидкие гели для стирки. Они подходят для цветных тканей, обеспечивают бережный уход и минимизируют потерю цвета. Порошки оставьте для дезинфекционных стирок или белого белья. Правильный выбор средств — залог долговечности и красоты вашей одежды.
Ранее мы подробно рассказали вам о преимуществах и недостатках геля для стирки и стирального порошка.