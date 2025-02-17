Эксперты Роскачества ответили, помогут ли гели для стирки сохранить цвет вашей одежды

Порошкообразные средства, хоть и эффективны в борьбе с загрязнениями, часто оказывают губительное воздействие на цвет одежды. Это связано с их щелочным составом и наличием отбеливателей, которые уничтожают не только загрязнения, но и красители тканей. Испытания Роскачества показали: после 15 стирок порошками ткани становятся блеклыми, особенно синие и красные вещи, так как именно эти пигменты считаются самыми неустойчивыми к внешним воздействиям.