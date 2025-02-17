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Posted 17 февраля, 09:34

Published 17 февраля, 09:34

Modified 17 февраля, 09:36

Updated 17 февраля, 09:36

Эксперты Роскачества ответили, помогут ли гели для стирки сохранить цвет вашей одежды

Эксперты Роскачества ответили, помогут ли гели для стирки сохранить цвет вашей одежды

17 февраля 2025, 09:34
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Сохранение цвета одежды после стирки — мечта каждой хозяйки. Чем стирать: гелем или порошком? Можно ли предотвратить выцветание и продлить жизнь любимым цветным вещам? Ответы на эти вопросы дали эксперты Роскачества.

Как влияют средства для стирки на сохранение цвета?

Порошкообразные средства, хоть и эффективны в борьбе с загрязнениями, часто оказывают губительное воздействие на цвет одежды. Это связано с их щелочным составом и наличием отбеливателей, которые уничтожают не только загрязнения, но и красители тканей. Испытания Роскачества показали: после 15 стирок порошками ткани становятся блеклыми, особенно синие и красные вещи, так как именно эти пигменты считаются самыми неустойчивыми к внешним воздействиям.

Здесь на помощь приходят жидкие стиральные гели. Благодаря мягкому составу и низким щелочным значениям, они намного бережнее воздействуют на ткани. Так, в тестах капсулы показали уровень сохранения цвета на 97,2%, а некоторые бренды гелей для стирки сохранили 100% яркости у тканей малинового и синего цветов.

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Почему цветную одежду лучше стирать гелями?

Жидкие гели имеют несколько преимуществ перед порошками:

  • Они легко растворяются в воде даже при низкой температуре.
  • Более щадяще воздействуют на ткани благодаря мягким поверхностно-активным веществам (ПАВ).
  • Не «срывают» красители, сохраняя насыщенность цвета.
  • Минимально повреждают эластичные элементы ткани и резиновые уплотнители стиральной машины.

Стирка жидкими средствами при 30–40 °C позволяет бережно ухаживать за деликатными тканями, предотвращая их выцветание.

Единственный недостаток жидких средств

По словам генерального директора Научно-исследовательского центра бытовой химии (НИЦБЫТХИМ), кандидата химических наук Вячеслава Филиппенкова, гели дезинфицируют хуже порошков.

Следует помнить о дезинфекции, которой при стирке только жидкими средствами при низкой температуре не происходит, к тому же в самой стиральной машине после многократных стирок только жидкими средствами при низких температурах (ниже 40 °С) образуются биопленки патогенных микроорганизмов, которые проявляются в неприятном запахе из стиральной машины, а впоследствии они переходят и на стираемое белье, заражая его и придавая ему неприятный запах, — подчеркнул эксперт.
Новые вещи сияют насыщенным цветом. однако после неправильной стирки красота может поблекнуть
Новые вещи сияют насыщенным цветом. однако после неправильной стирки красота может поблекнуть. Фото: 1MI

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется периодически стирать с порошками, содержащими перекисные отбеливатели, или добавлять пятновыводители. Стирка при температуре 60 °C нейтрализует бактерии, устраняет запахи и продлевает срок службы стиральной машины.

Итог: как сохранить яркость любимых вещей?

Если вы хотите, чтобы ваша одежда долго сохраняла яркость и насыщенность цвета, выбирайте жидкие гели для стирки. Они подходят для цветных тканей, обеспечивают бережный уход и минимизируют потерю цвета. Порошки оставьте для дезинфекционных стирок или белого белья. Правильный выбор средств — залог долговечности и красоты вашей одежды.

Ранее мы подробно рассказали вам о преимуществах и недостатках геля для стирки и стирального порошка.

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