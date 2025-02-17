Хрустящая картошка до золотистой корочки: трюк с мукой, который вас удивит

Posted 17 февраля, 10:53
Published 17 февраля, 10:53
Modified 17 февраля, 10:55
Updated 17 февраля, 10:55
Одна из распространенных ошибок при приготовлении картофеля — использование только масла для обжаривания. Масло взаимодействует с крахмалом, но этого бывает недостаточно, чтобы добиться идеальной текстуры. Лишний крахмал на поверхности картофеля часто приводит к тому, что картошка становится мягкой или липкой, а не хрустящей. Именно тут и приходит на помощь трюк с мукой.
Для приготовления идеально хрустящего картофеля нужно будет приложить чуть больше усилий, но результат превзойдет все ожидания.
Мука играет важную роль: она создает тонкий, равномерный слой сухой панировки. Такой слой помогает запечатать влагу внутри кусочков картофеля. Благодаря этому картошка сохраняет нежность внутри и аппетитный хруст снаружи, делится хитростью krasnoyarskmedia.ru.
Ранее эксперты рассказали, что нужно сделать, чтобы картошка при жарке не прилипала и не превращалась в месиво.