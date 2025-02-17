Хрустящая картошка до золотистой корочки: трюк с мукой, который вас удивит

Одна из распространенных ошибок при приготовлении картофеля — использование только масла для обжаривания. Масло взаимодействует с крахмалом, но этого бывает недостаточно, чтобы добиться идеальной текстуры. Лишний крахмал на поверхности картофеля часто приводит к тому, что картошка становится мягкой или липкой, а не хрустящей. Именно тут и приходит на помощь трюк с мукой.